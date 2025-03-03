Рейтинг@Mail.ru
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:38 03.03.2025 (обновлено: 15:01 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/kapibary-2002715079.html
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера - РИА Новости, 03.03.2025
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера
В Ростове-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера в зоопарке, сообщило МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:38:00+03:00
2025-03-03T15:01:00+03:00
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002714479_0:428:720:833_1920x0_80_0_0_e8dd5bdd0ce7d47e3a471efa25de5690.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера в зоопарке, сообщило МЧС России. "В зоопарке загорелась кровля вольера с капибарами. Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место", — отметили в ведомстве. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Никто из животных не пострадал.
https://ria.ru/20250217/kapibara-1999897426.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002714479_0:360:720:900_1920x0_80_0_0_4d004b6eaf09e1b4c86ee0ff910454d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера

В Ростовском зоопарке загорелся вольер с капибарами, животных эвакуировали

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС спасли капибар от пожара в зоопарке Ростова-на-Дону
Сотрудники МЧС спасли капибар от пожара в зоопарке Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС спасли капибар от пожара в зоопарке Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера в зоопарке, сообщило МЧС России.
«
"В зоопарке загорелась кровля вольера с капибарами. Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место", — отметили в ведомстве.
Сотрудники МЧС ликвидировали пламя на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар.
Никто из животных не пострадал.
Детеныш капибары вместе с мамой купается в бассейне - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Малыш капибары в Московском зоопарке уже учится плавать
17 февраля, 18:17
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала