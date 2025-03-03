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В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера - РИА Новости, 03.03.2025
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера
В Ростове-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера в зоопарке, сообщило МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:38:00+03:00
2025-03-03T11:38:00+03:00
2025-03-03T15:01:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера в зоопарке, сообщило МЧС России. "В зоопарке загорелась кровля вольера с капибарами. Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место", — отметили в ведомстве. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Никто из животных не пострадал.
https://ria.ru/20250217/kapibara-1999897426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера
В Ростовском зоопарке загорелся вольер с капибарами, животных эвакуировали