https://ria.ru/20250303/kapibary-2002715079.html

В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера

В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера - РИА Новости, 03.03.2025

В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера

В Ростове-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера в зоопарке, сообщило МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:38:00+03:00

2025-03-03T11:38:00+03:00

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хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера в зоопарке, сообщило МЧС России. "В зоопарке загорелась кровля вольера с капибарами. Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место", — отметили в ведомстве. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Никто из животных не пострадал.

https://ria.ru/20250217/kapibara-1999897426.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)