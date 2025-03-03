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Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией - РИА Новости, 03.03.2025
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10:58 03.03.2025 (обновлено: 12:43 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/kallas-2002703353.html
Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией
Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией - РИА Новости, 03.03.2025
Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией
Поведение властей США изменилось после встречи их представителей с российскими чиновниками, пожаловалась глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью телеканалу... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:58:00+03:00
2025-03-03T12:43:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поведение властей США изменилось после встречи их представителей с российскими чиновниками, пожаловалась глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью телеканалу CBS, комментируя недавнее голосование по резолюции ООН по Украине. "Мы вместе с новой администрацией (США. — Прим. ред.) составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось", — добавила она. По словам Каллас, изменение позиции Штатов стало неожиданностью для Европы. При этом она не уточнила, о какой именно встрече между представителями Москвы и Вашингтона идет речь. Глава дипломатии ЕС помимо этого посетовала, что с каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус среди стран блока по поводу санкционного давления на Россию. Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла две резолюции по Украине — антироссийскую, подготовленную западными странами вместе с Киевом, и нейтральную, предложенную США. Вашингтон проголосовал против первого документа.При этом оригинальный текст подготовленной Штатами нейтральной резолюции претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, он лишился нейтрального звучания. В результате США воздержались при голосовании, а Россия выступила против, но резолюцию также приняли.Позднее Совбез ООН одобрил предложенную Вашингтоном резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и Россией".Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.
https://ria.ru/20250302/kallas-2002521864.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html
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в мире, сша, россия, украина, кайя каллас, дональд трамп, сергей лавров, оон, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз
Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией

Каллас заявила, что США изменили поведение после встречи с чиновниками из России

© Getty Images / Anadolu/Mustafa CiftciКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Ciftci
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поведение властей США изменилось после встречи их представителей с российскими чиновниками, пожаловалась глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью телеканалу CBS, комментируя недавнее голосование по резолюции ООН по Украине.
«
"Мы вместе с новой администрацией (США. — Прим. ред.) составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось", — добавила она.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России
Вчера, 01:08
По словам Каллас, изменение позиции Штатов стало неожиданностью для Европы.
При этом она не уточнила, о какой именно встрече между представителями Москвы и Вашингтона идет речь.
Глава дипломатии ЕС помимо этого посетовала, что с каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус среди стран блока по поводу санкционного давления на Россию.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла две резолюции по Украине — антироссийскую, подготовленную западными странами вместе с Киевом, и нейтральную, предложенную США. Вашингтон проголосовал против первого документа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Далеко не дипломатическая история между США и Европой
10:51
При этом оригинальный текст подготовленной Штатами нейтральной резолюции претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, он лишился нейтрального звучания. В результате США воздержались при голосовании, а Россия выступила против, но резолюцию также приняли.
Позднее Совбез ООН одобрил предложенную Вашингтоном резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и Россией".
Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву
08:35
 
В миреСШАРоссияУкраинаКайя КалласДональд ТрампСергей ЛавровООНЕвросоюз
 
 
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