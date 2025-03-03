https://ria.ru/20250303/kallas-2002703353.html

Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией

Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией - РИА Новости, 03.03.2025

Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией

Поведение властей США изменилось после встречи их представителей с российскими чиновниками, пожаловалась глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью телеканалу... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:58:00+03:00

2025-03-03T10:58:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поведение властей США изменилось после встречи их представителей с российскими чиновниками, пожаловалась глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью телеканалу CBS, комментируя недавнее голосование по резолюции ООН по Украине. "Мы вместе с новой администрацией (США. — Прим. ред.) составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось", — добавила она. По словам Каллас, изменение позиции Штатов стало неожиданностью для Европы. При этом она не уточнила, о какой именно встрече между представителями Москвы и Вашингтона идет речь. Глава дипломатии ЕС помимо этого посетовала, что с каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус среди стран блока по поводу санкционного давления на Россию. Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла две резолюции по Украине — антироссийскую, подготовленную западными странами вместе с Киевом, и нейтральную, предложенную США. Вашингтон проголосовал против первого документа.При этом оригинальный текст подготовленной Штатами нейтральной резолюции претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, он лишился нейтрального звучания. В результате США воздержались при голосовании, а Россия выступила против, но резолюцию также приняли.Позднее Совбез ООН одобрил предложенную Вашингтоном резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и Россией".Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.

https://ria.ru/20250302/kallas-2002521864.html

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в мире, сша, россия, украина, кайя каллас, дональд трамп, сергей лавров, оон, евросоюз