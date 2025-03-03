Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией
Каллас заявила, что США изменили поведение после встречи с чиновниками из России
© Getty Images / Anadolu/Mustafa CiftciКая Каллас
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Ciftci
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поведение властей США изменилось после встречи их представителей с российскими чиновниками, пожаловалась глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью телеканалу CBS, комментируя недавнее голосование по резолюции ООН по Украине.
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"Мы вместе с новой администрацией (США. — Прим. ред.) составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось", — добавила она.
По словам Каллас, изменение позиции Штатов стало неожиданностью для Европы.
При этом она не уточнила, о какой именно встрече между представителями Москвы и Вашингтона идет речь.
Глава дипломатии ЕС помимо этого посетовала, что с каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус среди стран блока по поводу санкционного давления на Россию.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла две резолюции по Украине — антироссийскую, подготовленную западными странами вместе с Киевом, и нейтральную, предложенную США. Вашингтон проголосовал против первого документа.
При этом оригинальный текст подготовленной Штатами нейтральной резолюции претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, он лишился нейтрального звучания. В результате США воздержались при голосовании, а Россия выступила против, но резолюцию также приняли.
Позднее Совбез ООН одобрил предложенную Вашингтоном резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и Россией".
Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.