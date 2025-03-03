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В Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу - РИА Новости, 03.03.2025
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12:58 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/izbil--2002737332.html
В Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу
В Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу - РИА Новости, 03.03.2025
В Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу
Таксист-мигрант обвиняется в избиении до смерти другого водителя такси в Екатеринбурге, решается вопрос о его аресте, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:58:00+03:00
2025-03-03T12:58:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Таксист-мигрант обвиняется в избиении до смерти другого водителя такси в Екатеринбурге, решается вопрос о его аресте, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, днем 1 марта 24-летний фигурант, передвигаясь на своем автомобиле по улице Краснофлотцев в столице Урала, вступил в дорожный конфликт с другим водителем такси, 63-летним мужчиной. "После остановки транспортных средств обвиняемый, действуя на почве внезапно возникшей личной неприязни, нанес своему оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. От полученных травм потерпевший через некоторое время скончался", – говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемый – гражданин одной из бывших союзных республик, работающий таксистом, решается вопрос об его аресте, уточняют в управлении. Следователи также начали проверку по статье о халатности. "Поскольку имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально. В рамках этой проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц в плане соблюдения миграционного законодательства", – добавили в СК. "Сотрудниками территориального ОВД преступление было раскрыто по горячим следам. Жестокая расправа над водителем "Яндекс. Такси" не останется безнаказанной. Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения. За медицинской помощью потерпевший обратился сам, вызвав себе "скорую". Пострадавший был доставлен с улицы Краснофлотцев в реанимационное отделение больницы. К большому сожалению, спасти врачам водителя не удалось", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20250212/prigovor-1998849131.html
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происшествия, екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), яндекс.такси
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Яндекс.Такси
В Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу

СК РФ: в Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Таксист-мигрант обвиняется в избиении до смерти другого водителя такси в Екатеринбурге, решается вопрос о его аресте, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
По версии следствия, днем 1 марта 24-летний фигурант, передвигаясь на своем автомобиле по улице Краснофлотцев в столице Урала, вступил в дорожный конфликт с другим водителем такси, 63-летним мужчиной.
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"После остановки транспортных средств обвиняемый, действуя на почве внезапно возникшей личной неприязни, нанес своему оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. От полученных травм потерпевший через некоторое время скончался", – говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемый – гражданин одной из бывших союзных республик, работающий таксистом, решается вопрос об его аресте, уточняют в управлении.
Следователи также начали проверку по статье о халатности. "Поскольку имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально. В рамках этой проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц в плане соблюдения миграционного законодательства", – добавили в СК.
"Сотрудниками территориального ОВД преступление было раскрыто по горячим следам. Жестокая расправа над водителем "Яндекс. Такси" не останется безнаказанной. Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения. За медицинской помощью потерпевший обратился сам, вызвав себе "скорую". Пострадавший был доставлен с улицы Краснофлотцев в реанимационное отделение больницы. К большому сожалению, спасти врачам водителя не удалось", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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