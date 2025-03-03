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В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме - РИА Новости, 03.03.2025
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21:35 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ispaniya-2002852568.html
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме - РИА Новости, 03.03.2025
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме
Взрыв бытового газа привел к обрушению дома в городе Миерес испанского автономного сообщества Астурия, пострадали не менее 17 человек, сообщает служба... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:35:00+03:00
2025-03-03T21:35:00+03:00
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МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Взрыв бытового газа привел к обрушению дома в городе Миерес испанского автономного сообщества Астурия, пострадали не менее 17 человек, сообщает служба экстренной помощи региона (SEPA). "Медицинские бригады, прибывшие на место происшествия, оказали помощь 17 людям (шести женщинам и 11 мужчинам), включая трех тяжелораненых. В больнице Альварес Буйла была оказана помощь 10 пациентам", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе ведомства. По данным спасателей, взрыв также вызвал пожар в соседнем здании, а обломки разрушенного дома разлетелись по округе. Спасатели с кинологическими группами проверяют завалы на предмет возможного обнаружения жертв.
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в мире, испания, астурия
В мире, Испания, Астурия
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме

В испанском Миересе 17 человек пострадали при взрыве газа в доме

© Flickr / ElentirПожарная машина в Испании
Пожарная машина в Испании - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Flickr / Elentir
Пожарная машина в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Взрыв бытового газа привел к обрушению дома в городе Миерес испанского автономного сообщества Астурия, пострадали не менее 17 человек, сообщает служба экстренной помощи региона (SEPA).
"Медицинские бригады, прибывшие на место происшествия, оказали помощь 17 людям (шести женщинам и 11 мужчинам), включая трех тяжелораненых. В больнице Альварес Буйла была оказана помощь 10 пациентам", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе ведомства.
По данным спасателей, взрыв также вызвал пожар в соседнем здании, а обломки разрушенного дома разлетелись по округе. Спасатели с кинологическими группами проверяют завалы на предмет возможного обнаружения жертв.
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