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В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме - РИА Новости, 03.03.2025
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме
Взрыв бытового газа привел к обрушению дома в городе Миерес испанского автономного сообщества Астурия, пострадали не менее 17 человек, сообщает служба... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:35:00+03:00
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МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Взрыв бытового газа привел к обрушению дома в городе Миерес испанского автономного сообщества Астурия, пострадали не менее 17 человек, сообщает служба экстренной помощи региона (SEPA). "Медицинские бригады, прибывшие на место происшествия, оказали помощь 17 людям (шести женщинам и 11 мужчинам), включая трех тяжелораненых. В больнице Альварес Буйла была оказана помощь 10 пациентам", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе ведомства. По данным спасателей, взрыв также вызвал пожар в соседнем здании, а обломки разрушенного дома разлетелись по округе. Спасатели с кинологическими группами проверяют завалы на предмет возможного обнаружения жертв.
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в мире, испания, астурия
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме
В испанском Миересе 17 человек пострадали при взрыве газа в доме
МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Взрыв бытового газа привел к обрушению дома в городе Миерес испанского автономного сообщества Астурия, пострадали не менее 17 человек, сообщает служба экстренной помощи региона (SEPA).
"Медицинские бригады, прибывшие на место происшествия, оказали помощь 17 людям (шести женщинам и 11 мужчинам), включая трех тяжелораненых. В больнице Альварес Буйла была оказана помощь 10 пациентам", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе ведомства.
По данным спасателей, взрыв также вызвал пожар в соседнем здании, а обломки разрушенного дома разлетелись по округе. Спасатели с кинологическими группами проверяют завалы на предмет возможного обнаружения жертв.