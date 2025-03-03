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Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
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00:11 03.03.2025 (обновлено: 00:45 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/iran-2002635935.html
Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ
Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ
Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный в начале августа прошлого года указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана на пост вице-президента РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T00:45:00+03:00
иран
в мире
мохаммад джавад зариф
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный в начале августа прошлого года указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана на пост вице-президента республики по стратегическим вопросам, подал в отставку, передает агентство IRNA со ссылкой на ряд источников, близких к правительству.Зариф подает в отставку уже второй раз за время работы в составе действующего правительства: впервые он сообщил о своем намерении 11 августа минувшего года - всего через десять дней после назначения, однако президент не удовлетворил его прошение. Тогда причиной возможного ухода Зарифа могли стать разногласия, касающиеся состава нового кабинета правительства страны."Ряд источников, близких к правительству, подтвердил, что Мохаммад Джавад Зариф, вице-президент по стратегическим вопросам, подал (прошение о - ред.) своей отставке Масуду Пезешкиану", - говорится в сообщении агентства.Новость о том, что Зариф подал в отставку появилась на фоне сообщений о том, что в воскресенье депутаты иранского парламента большинством проголосовали за вынесение импичмента министру экономики Абдольнасеру Хеммати. В качестве причины решения парламента об импичменте министра заявляется неспособность Хеммати решить проблемы экономического содержания, главными из которых стали "инфляция и финансовая нестабильность".
https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html
https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html
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иран, в мире, мохаммад джавад зариф, масуд пезешкиан
Иран, В мире, Мохаммад Джавад Зариф, Масуд Пезешкиан
Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ

ITNA: вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф во второй раз подал в отставку

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМохаммад Джавад Зариф
Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный в начале августа прошлого года указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана на пост вице-президента республики по стратегическим вопросам, подал в отставку, передает агентство IRNA со ссылкой на ряд источников, близких к правительству.
Зариф подает в отставку уже второй раз за время работы в составе действующего правительства: впервые он сообщил о своем намерении 11 августа минувшего года - всего через десять дней после назначения, однако президент не удовлетворил его прошение. Тогда причиной возможного ухода Зарифа могли стать разногласия, касающиеся состава нового кабинета правительства страны.
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"Ряд источников, близких к правительству, подтвердил, что Мохаммад Джавад Зариф, вице-президент по стратегическим вопросам, подал (прошение о - ред.) своей отставке Масуду Пезешкиану", - говорится в сообщении агентства.
Новость о том, что Зариф подал в отставку появилась на фоне сообщений о том, что в воскресенье депутаты иранского парламента большинством проголосовали за вынесение импичмента министру экономики Абдольнасеру Хеммати. В качестве причины решения парламента об импичменте министра заявляется неспособность Хеммати решить проблемы экономического содержания, главными из которых стали "инфляция и финансовая нестабильность".
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