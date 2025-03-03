https://ria.ru/20250303/iran-2002635935.html

Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ

Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025

Вице-президент Ирана Зариф вновь подал в отставку, пишут СМИ

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный в начале августа прошлого года указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана на пост вице-президента РИА Новости, 03.03.2025

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иран

в мире

мохаммад джавад зариф

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный в начале августа прошлого года указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана на пост вице-президента республики по стратегическим вопросам, подал в отставку, передает агентство IRNA со ссылкой на ряд источников, близких к правительству.Зариф подает в отставку уже второй раз за время работы в составе действующего правительства: впервые он сообщил о своем намерении 11 августа минувшего года - всего через десять дней после назначения, однако президент не удовлетворил его прошение. Тогда причиной возможного ухода Зарифа могли стать разногласия, касающиеся состава нового кабинета правительства страны."Ряд источников, близких к правительству, подтвердил, что Мохаммад Джавад Зариф, вице-президент по стратегическим вопросам, подал (прошение о - ред.) своей отставке Масуду Пезешкиану", - говорится в сообщении агентства.Новость о том, что Зариф подал в отставку появилась на фоне сообщений о том, что в воскресенье депутаты иранского парламента большинством проголосовали за вынесение импичмента министру экономики Абдольнасеру Хеммати. В качестве причины решения парламента об импичменте министра заявляется неспособность Хеммати решить проблемы экономического содержания, главными из которых стали "инфляция и финансовая нестабильность".

https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html

https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, мохаммад джавад зариф, масуд пезешкиан