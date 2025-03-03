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Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 03.03.2025
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12:56 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/inoagenty-2002737112.html
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 03.03.2025
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании
Кабмин РФ поддерживает проект о запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России, соответствующий документ есть в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:56:00+03:00
2025-03-03T12:56:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает проект о запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается установить полный запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательной деятельность, в отношении как несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва кабмина.
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общество, россия
Общество, Россия
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании

Правительство поддержало запрет просветительской деятельности для иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает проект о запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается установить полный запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательной деятельность, в отношении как несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва кабмина.
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Банки начнут открывать спецсчета для иноагентов
1 марта, 01:21
 
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