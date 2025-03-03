https://ria.ru/20250303/inoagenty-2002737112.html

Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании

Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 03.03.2025

Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании

Кабмин РФ поддерживает проект о запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России, соответствующий документ есть в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:56:00+03:00

2025-03-03T12:56:00+03:00

2025-03-03T12:56:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает проект о запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается установить полный запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательной деятельность, в отношении как несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва кабмина.

https://ria.ru/20250301/inoagent-2002383285.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия