https://ria.ru/20250303/inoagenty-2002737112.html
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 03.03.2025
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании
Кабмин РФ поддерживает проект о запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России, соответствующий документ есть в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:56:00+03:00
2025-03-03T12:56:00+03:00
2025-03-03T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает проект о запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается установить полный запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательной деятельность, в отношении как несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва кабмина.
https://ria.ru/20250301/inoagent-2002383285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Правительство поддержало запрет на участие иноагентов в образовании
Правительство поддержало запрет просветительской деятельности для иноагентов