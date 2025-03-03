https://ria.ru/20250303/infektsiya-2002642014.html

В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"

В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем" - РИА Новости, 03.03.2025

В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"

Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T01:29:00+03:00

2025-03-03T01:29:00+03:00

2025-03-03T02:04:00+03:00

москва

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в материалах.Ранее управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем".Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора "Енигюн Констракшн" Гëкхана Озтюрка по обвинению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, в соответствии с которыми юридическое лицо принимало на себя обязательства по оказанию услуг организации питания для сотрудников строящегося объекта. В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло массовое отравление.По данным издания Mash, массовое пищевое отравление коснулось строителей-мигрантов, возводящих ЖК "Обручева, 30" в Москве.

https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html

https://ria.ru/20250217/rtut-1999839866.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)