https://ria.ru/20250303/infektsiya-2002642014.html
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем" - РИА Новости, 03.03.2025
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"
Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T01:29:00+03:00
2025-03-03T01:29:00+03:00
2025-03-03T02:04:00+03:00
москва
происшествия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в материалах.Ранее управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем".Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора "Енигюн Констракшн" Гëкхана Озтюрка по обвинению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, в соответствии с которыми юридическое лицо принимало на себя обязательства по оказанию услуг организации питания для сотрудников строящегося объекта. В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло массовое отравление.По данным издания Mash, массовое пищевое отравление коснулось строителей-мигрантов, возводящих ЖК "Обручева, 30" в Москве.
https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html
https://ria.ru/20250217/rtut-1999839866.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Происшествия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"
В Москве у 147 рабочих выявили кишечную инфекцию после обеда компании ЕниДем
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в материалах.
Ранее управление Роспотребнадзора
по Москве
начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем".
Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора "Енигюн Констракшн" Гëкхана Озтюрка по обвинению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, в соответствии с которыми юридическое лицо принимало на себя обязательства по оказанию услуг организации питания для сотрудников строящегося объекта. В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло массовое отравление.
По данным издания Mash, массовое пищевое отравление коснулось строителей-мигрантов, возводящих ЖК "Обручева, 30" в Москве.