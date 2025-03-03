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В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем" - РИА Новости, 03.03.2025
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01:29 03.03.2025 (обновлено: 02:04 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/infektsiya-2002642014.html
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем" - РИА Новости, 03.03.2025
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"
Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T01:29:00+03:00
2025-03-03T02:04:00+03:00
москва
происшествия
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в материалах.Ранее управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем".Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора "Енигюн Констракшн" Гëкхана Озтюрка по обвинению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, в соответствии с которыми юридическое лицо принимало на себя обязательства по оказанию услуг организации питания для сотрудников строящегося объекта. В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло массовое отравление.По данным издания Mash, массовое пищевое отравление коснулось строителей-мигрантов, возводящих ЖК "Обручева, 30" в Москве.
https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html
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96
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москва, происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Происшествия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"

В Москве у 147 рабочих выявили кишечную инфекцию после обеда компании ЕниДем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего у рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в материалах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации
28 февраля, 10:11
Ранее управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем".
Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора "Енигюн Констракшн" Гëкхана Озтюрка по обвинению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, в соответствии с которыми юридическое лицо принимало на себя обязательства по оказанию услуг организации питания для сотрудников строящегося объекта. В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло массовое отравление.
По данным издания Mash, массовое пищевое отравление коснулось строителей-мигрантов, возводящих ЖК "Обручева, 30" в Москве.
Судебные приставы в Москве опечатали пекарню Мельница, попавшую в скандал с отравлением ртутью - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью
17 февраля, 14:48
 
МоскваПроисшествияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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