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Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии - РИА Новости, 03.03.2025
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04:08 03.03.2025
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Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии - РИА Новости, 03.03.2025
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии
Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии в объемах более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные японской статслужбы. РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T04:08:00+03:00
экономика
россия
япония
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии в объемах более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные японской статслужбы. Так, в январе экспорт табака и табачных изделий из Японии в Россию составил 22 миллиона долларов (3,44 миллиарда иен), в прошлом январе поставок не было. В декабре 2024 года экспорт составил 22,7 миллиона долларов (3,49 миллиарда иен). Москва в предыдущие годы также покупала табак у Токио. Однако объемы импорта были нерегулярными и не такими заметными. При этом в январе Япония экспортировала табак только в Россию и еще совсем немного в Польшу. А по итогам всего 2024 года главными покупателями японского табака стали РФ - 23,1 миллиона долларов (3,5 миллиарда иен), Бельгия - 9,03 миллиона долларов (1,37 миллиарда иен) и Италия - 130,2 тысячи долларов (19,7 миллиона иен).
https://ria.ru/20250301/yaponiya-2002449687.html
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экономика, россия, япония, москва, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Япония, Москва, Санкции в отношении России
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии

Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии на 20 миллионов долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦех производства сигарет
Цех производства сигарет - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цех производства сигарет . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии в объемах более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные японской статслужбы.
Так, в январе экспорт табака и табачных изделий из Японии в Россию составил 22 миллиона долларов (3,44 миллиарда иен), в прошлом январе поставок не было. В декабре 2024 года экспорт составил 22,7 миллиона долларов (3,49 миллиарда иен).
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В январе резко упал экспорт изделий из железа и стали из Японии в Россию
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Москва в предыдущие годы также покупала табак у Токио. Однако объемы импорта были нерегулярными и не такими заметными.
При этом в январе Япония экспортировала табак только в Россию и еще совсем немного в Польшу. А по итогам всего 2024 года главными покупателями японского табака стали РФ - 23,1 миллиона долларов (3,5 миллиарда иен), Бельгия - 9,03 миллиона долларов (1,37 миллиарда иен) и Италия - 130,2 тысячи долларов (19,7 миллиона иен).
Лекарства - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Россия нарастила покупки лекарств у Японии
3 декабря 2024, 03:22
 
ЭкономикаРоссияЯпонияМоскваСанкции в отношении России
 
 
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