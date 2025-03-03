https://ria.ru/20250303/import-2002647591.html

Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии

Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии - РИА Новости, 03.03.2025

Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии

Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии в объемах более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные японской статслужбы. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T04:08:00+03:00

2025-03-03T04:08:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии в объемах более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные японской статслужбы. Так, в январе экспорт табака и табачных изделий из Японии в Россию составил 22 миллиона долларов (3,44 миллиарда иен), в прошлом январе поставок не было. В декабре 2024 года экспорт составил 22,7 миллиона долларов (3,49 миллиарда иен). Москва в предыдущие годы также покупала табак у Токио. Однако объемы импорта были нерегулярными и не такими заметными. При этом в январе Япония экспортировала табак только в Россию и еще совсем немного в Польшу. А по итогам всего 2024 года главными покупателями японского табака стали РФ - 23,1 миллиона долларов (3,5 миллиарда иен), Бельгия - 9,03 миллиона долларов (1,37 миллиарда иен) и Италия - 130,2 тысячи долларов (19,7 миллиона иен).

https://ria.ru/20250301/yaponiya-2002449687.html

https://ria.ru/20241203/lekarstva-1986995159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, япония, москва, санкции в отношении россии