https://ria.ru/20250303/import-2002647591.html
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии - РИА Новости, 03.03.2025
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии
Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии в объемах более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные японской статслужбы. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:08:00+03:00
2025-03-03T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии в объемах более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные японской статслужбы. Так, в январе экспорт табака и табачных изделий из Японии в Россию составил 22 миллиона долларов (3,44 миллиарда иен), в прошлом январе поставок не было. В декабре 2024 года экспорт составил 22,7 миллиона долларов (3,49 миллиарда иен). Москва в предыдущие годы также покупала табак у Токио. Однако объемы импорта были нерегулярными и не такими заметными. При этом в январе Япония экспортировала табак только в Россию и еще совсем немного в Польшу. А по итогам всего 2024 года главными покупателями японского табака стали РФ - 23,1 миллиона долларов (3,5 миллиарда иен), Бельгия - 9,03 миллиона долларов (1,37 миллиарда иен) и Италия - 130,2 тысячи долларов (19,7 миллиона иен).
https://ria.ru/20250301/yaponiya-2002449687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, япония, москва, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Япония, Москва, Санкции в отношении России
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии
Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии на 20 миллионов долларов