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Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития - РИА Новости, 03.03.2025
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12:51 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/hinshtejn-2002736315.html
Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития
Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития - РИА Новости, 03.03.2025
Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал "саботажем" отказ курской корпорации развития выполнять решение властей о моратории на застройку в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:51:00+03:00
2025-03-03T12:51:00+03:00
железногорск
курская область
александр хинштейн
дмитрий савин
политика
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КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал "саботажем" отказ курской корпорации развития выполнять решение властей о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района. Ранее Хинштейн принял решение о приостановке работ по комплексному развитию территории в Железногорске, которое курировала корпорация развития Курской области - организация, в отношении которой заведено несколько уголовных дел, а сами руководители находятся под арестом. В комплексное развитие территории Железногорска входит строительство многоэтажного жилого дома на территории лесопарковой зоны, которую местные жители используют как зону отдыха. "Вижу реакцию жителей Железногорска и слышу о том, что руководство корпорации отказывается выполнить то решение, которое я принял в ходе заседания правительства – о введении моратория на продолжение КРТ (комплексного развития территории - ред.) и строительства в Железногорске жилья… Это не первый вопрос и не первое недоумение к действиям корпорации, ее руководства, которое почему-то считает себя выше всех", - сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона. Обратившись к жителям Железногорска, он сообщил, что строительство будет остановлено до тех пор, пока власти во всем не разберутся. "Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручений главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении. Прошу все правовые и процессуальные решения, Дмитрий Анатольевич, принять", - обратился Хинштейн к курирующему работу корпорации врио министра имущества региона Дмитрию Савину. Он добавил, что ждет объяснений по этому вопросу от временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Александра Бережного.
https://ria.ru/20250301/hinshtejn-2002513324.html
https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html
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железногорск , курская область, александр хинштейн, дмитрий савин, политика
Железногорск , Курская область, Александр Хинштейн, Дмитрий Савин, Политика
Хинштейн заявил о саботаже его поручений курской корпорацией развития

Хинштейн заявил о саботаже его поручений корпорацией развития Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал "саботажем" отказ курской корпорации развития выполнять решение властей о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района.
Ранее Хинштейн принял решение о приостановке работ по комплексному развитию территории в Железногорске, которое курировала корпорация развития Курской области - организация, в отношении которой заведено несколько уголовных дел, а сами руководители находятся под арестом. В комплексное развитие территории Железногорска входит строительство многоэтажного жилого дома на территории лесопарковой зоны, которую местные жители используют как зону отдыха.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Хинштейн пообещал дать оценку работе чиновников в Курской области
1 марта, 22:51
"Вижу реакцию жителей Железногорска и слышу о том, что руководство корпорации отказывается выполнить то решение, которое я принял в ходе заседания правительства – о введении моратория на продолжение КРТ (комплексного развития территории - ред.) и строительства в Железногорске жилья… Это не первый вопрос и не первое недоумение к действиям корпорации, ее руководства, которое почему-то считает себя выше всех", - сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Обратившись к жителям Железногорска, он сообщил, что строительство будет остановлено до тех пор, пока власти во всем не разберутся.
"Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручений главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении. Прошу все правовые и процессуальные решения, Дмитрий Анатольевич, принять", - обратился Хинштейн к курирующему работу корпорации врио министра имущества региона Дмитрию Савину.
Он добавил, что ждет объяснений по этому вопросу от временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Александра Бережного.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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20 января, 14:21
 
ЖелезногорскКурская областьАлександр ХинштейнДмитрий СавинПолитика
 
 
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