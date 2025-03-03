Гунба поручил расследовать нападение на избирательный участок в Абхазии
Гунба поручил МВД расследовать нападение на избирательный участок в Цандрыпше
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 3 мар - РИА Новости. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поручил руководителям МВД, СГБ и Генпрокуратуры республики провести расследование по факту нападения на избирательный участок в селе Цандрыпш, сообщает пресс-служба президента.
Нападение на избирательный участок в селе Цандрыпш совершили неизвестные в масках 1 марта незадолго до закрытия участков. Злоумышленники открыли стрельбу из огнестрельного оружия и вскрыли урну для голосования.
"Бадра Гунба поручил руководителям правоохранительных органов провести тщательное расследование, установить всех организаторов и исполнителей нападения на избирательный участок в поселке Цандрыпш Гагрского района", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в понедельник Гунба заявил, что ответственные за нападение на избирательный участок в Гагрском районе в день выборов будут наказаны. При этом он добавил, что у властей Абхазии уже есть понимание, кто это совершил. СК РФ ранее информировал, что уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе о терроризме, возбуждены в связи с нападением и преступлениями в отношений граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что один из нападавших на избирательный участок в Абхазии установлен, он был ранен ответным огнем и находится в больнице.
ЦИК Абхазии признал политика Бадру Гунбу победителем президентских выборов в республике по итогам второго тура, прошедшего 1 марта.
Участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Свои голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человек, или же 54,73% от числа проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41,54%, за него проголосовали 41 708 человек.
Явка во втором туре превысила явку прошедшего 15 февраля первого тура, составлявшую 68,62%. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 испорчены. Без их учета Гунба получает 57%, а Ардзинба - 43% голосов.
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