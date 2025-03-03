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Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира - РИА Новости, 03.03.2025
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02:56 03.03.2025 (обновлено: 12:27 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/guardian-2002645310.html
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира
Украина не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки, заявил Владимир Зеленский после саммита в Лондоне, его слова приводит The... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:56:00+03:00
2025-03-03T12:27:00+03:00
в мире
украина
лондон
россия
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки, заявил Владимир Зеленский после саммита в Лондоне, его слова приводит The Guardian."Зеленский добавил, что Украина никогда не признает присоединение территорий Россией, &lt;…&gt; даже если это будет попытка заключить мирное соглашение", — указано в материале.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
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в мире, украина, лондон, россия, владимир зеленский, кир стармер
В мире, Украина, Лондон, Россия, Владимир Зеленский, Кир Стармер
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира

Guardian: Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки, заявил Владимир Зеленский после саммита в Лондоне, его слова приводит The Guardian.
"Зеленский добавил, что Украина никогда не признает присоединение территорий Россией, <…> даже если это будет попытка заключить мирное соглашение", — указано в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Похороны Зеленского": в Раде сделали шокирующее заявление об Украине
00:18
В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
 
В миреУкраинаЛондонРоссияВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
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