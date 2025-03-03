https://ria.ru/20250303/guardian-2002645310.html
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира
Украина не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки, заявил Владимир Зеленский после саммита в Лондоне, его слова приводит The... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:56:00+03:00
2025-03-03T02:56:00+03:00
2025-03-03T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки, заявил Владимир Зеленский после саммита в Лондоне, его слова приводит The Guardian."Зеленский добавил, что Украина никогда не признает присоединение территорий Россией, <…> даже если это будет попытка заключить мирное соглашение", — указано в материале.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
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в мире, украина, лондон, россия, владимир зеленский, кир стармер
В мире, Украина, Лондон, Россия, Владимир Зеленский, Кир Стармер
Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира
Guardian: Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира