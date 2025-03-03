https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

"Деньги решают". Сосед России выбрал Трампа вместо Путина

"Деньги решают". Сосед России выбрал Трампа вместо Путина - РИА Новости, 03.03.2025

"Деньги решают". Сосед России выбрал Трампа вместо Путина

Новая политика Белого дома так вдохновила власти Грузии, что они готовы к перезагрузке отношений с США. В Тбилиси рассчитывают на стратегическое партнерство и... РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Новая политика Белого дома так вдохновила власти Грузии, что они готовы к перезагрузке отношений с США. В Тбилиси рассчитывают на стратегическое партнерство и особое внимание со стороны Вашингтона. Что это значит для России — в материале РИА Новости.Разворот на ЗападВ прошлом году Москва неоднократно предупреждала "Грузинскую мечту" о подготовке государственного переворота. Владимир Путин даже восхитился мужеством правящей партии, отклонившей требование Запада присоединиться к антироссийскому фронту. Однако накануне Дня советской оккупации, 25 февраля, в Тбилиси обратились к Вашингтону."Мы понимаем, что сегодня у новой администрации США очень много дел — урегулирование внутренних проблем, завершение войн. Наверное, сложно найти время на Грузию, но, я надеюсь, на определенном этапе администрация президента Трампа серьезно заинтересуется грузино-американскими отношениями, возобновлением стратегического партнерства", — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.В свою очередь, мэр Тбилиси и генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе выразил готовность начать все с Вашингтоном "с чистого листа". "Президент США объявил о поражении "глубинного государства". И мы хотим, чтобы это отразилось на Грузии не только заявлениями, но и конкретными шагами, действиями. Мы хотим перезагрузки отношений", — подчеркнул он. И добавил: последние три года были для страны очень тяжелыми из-за подрывной деятельности оппозиции, но власти твердо защищали национальные интересы и не изменят себе в будущем.Высказался и председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе: "Нам нужно более глубокое партнерство. <...> Наши отношения назывались стратегическими, но не были очень содержательными. <…> Мы должны говорить об углубленном сотрудничестве в различных областях, включая торговлю, инвестиции, военную сферу, образование. И это сотрудничество должно отличаться от того, что связывает США с другими государствами на постсоветском пространстве".По заветам Вашингтона"Грузинская мечта" сильно рассчитывала на то, что Трамп выиграет у Байдена. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе поздравил его одним из первых. "Мы очень рады, что в США побеждают мир и традиционные ценности", — заявил он на следующий день после выборов.Пока ожидания Тбилиси полностью оправдываются. Во-первых, оппозиция, которая долгое время получала американскую спонсорскую помощь, оказалась обескровлена атакой республиканцев на USAID. Во-вторых, посольство США больше не критикует грузинское правительство по любому поводу.Официальный Тбилиси воспользовался этим, чтобы перейти в наступление на своих противников. Так, в марте и апреле примут законы, которые позволят властям усилить контроль за некоммерческими организациями и СМИ. Кроме того, правительство хочет восстановить в уголовном кодексе статью о государственной измене и измене родине."Грузинская мечта" собирается ужесточить и закон об иностранных агентах, точно скопировав американский Foreign Agents Registration Act. Дошло до того, что депутаты в первом чтении поддержали документ, в котором упоминаются президент и конгресс США. Ко второму чтению этот курьез обещают устранить. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за отказ от регистрации иноагентом. Наказание — до пяти лет тюрьмы.Рассматривают и законопроект, который позволит контролировать деятельность СМИ. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, это еще одна точная копия — но не американского, а британского закона. Предполагается создание комиссии по регулированию коммуникаций, которая будет следить за объективностью и непредвзятостью журналистов. Пока же это задача самих редакционных коллективов.Конец сотрудничествуНесмотря на копирование американцев и британцев, оппозиция уверена, что "Грузинская мечта" ведет страну по пути России и Белоруссии. В Вашингтоне пока помалкивают, а ЕС продолжает дистанцироваться от официального Тбилиси, надеясь на изменение политического курса.К примеру, министр образования Германии Джем Оздемир сообщил о заморозке научного сотрудничества с Грузией из-за "отказа от европейских ценностей". А в Великобритании готовят санкции против "Грузинской мечты" и ее основателя Бидзины Иванишвили.Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе уверен: "Грузинская мечта" не придерживается никакой идеологии и все решения принимает исходя из ситуации."Правительство только реагирует на обстоятельства. Запад добавился отстранения "Грузинской мечты" от власти, поэтому она стала сближаться с Китаем, посылать определенные сигналы России. С приходом Трампа международное положение изменилось, и Тбилиси ждет, когда Вашингтон протянет руку, вспомнив о милосердии", — отметил он в разговоре с РИА Новости.По его мнению, если Вашингтон проявит благосклонность к Тбилиси, о попытках развить российско-грузинское сотрудничество можно будет забыть. В то же время "Грузинская мечта" задумается, стоит ли тормозить взаимодействие с Китаем. "Пекин инвестировал огромные суммы в грузинские порты и дороги. И это только начало. Для основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили на первом месте всегда стояли деньги, поэтому многое зависит от того, что предложат США. Если американцы смогут компенсировать отстранение китайцев, Иванишвили оперативно выведет из КНР свои активы, которые он спрятал там от международных санкций", — полагает аналитик.Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев указал в беседе с РИА Новости: не Грузия инициатор заморозки с США, никакие договоры не разрывали. "Восстанавливать по сути нечего, потому что ничего не разрушено. У "Грузинской мечты" было плохо с администрацией Джо Байдена, а с Трампом пока никаких проблем нет. Наоборот, остановив финансирование зарубежных проектов по линии USAID, он помог Тбилиси справиться с оппозицией. К тому же "Грузинская мечта" позиционирует себя частью европейского консервативного движения, которому Трамп симпатизирует", — подчеркнул эксперт.В целом Грузия не так важна для внешней политики Вашингтона, поэтому ждать каких-то сенсаций на Южном Кавказе не стоит, уточнил он. Впрочем, даже если что-то случится, для России ничего принципиально не изменится.

https://ria.ru/20250210/gruziya-1997722189.html

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россия, грузия, сша, дональд трамп, бидзина иванишвили, владимир путин, агентство по международному развитию сша