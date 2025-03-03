Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского
Сенатор Грэм устроил перепалку с Зеленским из-за выборов на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* прокомментировал в соцсети Х заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине.
"К сожалению, пока не пройдут выборы, никто на Украине не имеет права голоса", — написал он.
Ранее в понедельник Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв Грэма* уйти в отставку. Глава киевского режима заявил, что слова сенатора будут иметь вес только после получения гражданства Украины.
Сенатор Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников Киева, который пытался наладить отношения между Украиной и США, принимая участие в разработке сделки по минеральным ресурсам.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00