https://ria.ru/20250303/grem-2002808519.html

Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского

Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025

Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* прокомментировал в соцсети Х заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:14:00+03:00

2025-03-03T17:14:00+03:00

2025-03-03T17:14:00+03:00

в мире

владимир зеленский

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линдси грэм*

сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* прокомментировал в соцсети Х заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине."К сожалению, пока не пройдут выборы, никто на Украине не имеет права голоса", — написал он.Ранее в понедельник Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв Грэма* уйти в отставку. Глава киевского режима заявил, что слова сенатора будут иметь вес только после получения гражданства Украины.Сенатор Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников Киева, который пытался наладить отношения между Украиной и США, принимая участие в разработке сделки по минеральным ресурсам.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html

https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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в мире, владимир зеленский, украина, линдси грэм*, сша