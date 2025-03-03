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Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
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17:14 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/grem-2002808519.html
Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского
Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* прокомментировал в соцсети Х заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:14:00+03:00
2025-03-03T17:14:00+03:00
в мире
владимир зеленский
украина
линдси грэм*
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* прокомментировал в соцсети Х заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине."К сожалению, пока не пройдут выборы, никто на Украине не имеет права голоса", — написал он.Ранее в понедельник Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв Грэма* уйти в отставку. Глава киевского режима заявил, что слова сенатора будут иметь вес только после получения гражданства Украины.Сенатор Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников Киева, который пытался наладить отношения между Украиной и США, принимая участие в разработке сделки по минеральным ресурсам.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html
https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html
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в мире, владимир зеленский, украина, линдси грэм*, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Линдси Грэм*, США
Грэм* ответил на хамское заявление Зеленского

Сенатор Грэм устроил перепалку с Зеленским из-за выборов на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* прокомментировал в соцсети Х заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине.
"К сожалению, пока не пройдут выборы, никто на Украине не имеет права голоса", — написал он.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом
Вчера, 16:29
Ранее в понедельник Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв Грэма* уйти в отставку. Глава киевского режима заявил, что слова сенатора будут иметь вес только после получения гражданства Украины.
Сенатор Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников Киева, который пытался наладить отношения между Украиной и США, принимая участие в разработке сделки по минеральным ресурсам.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Западе обратились к Трампу после скандала с Зеленским в Белом доме
Вчера, 15:27
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЛиндси Грэм*США
 
 
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