https://ria.ru/20250303/gosduma-2002755693.html

В Госдуме предложили создать реестр опасных пород собак

В Госдуме предложили создать реестр опасных пород собак - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуме предложили создать реестр опасных пород собак

В Госдуме готовят законопроект о создании реестра заводчиков собак потенциально опасных пород, заявил РИА Новости в понедельник зампред думского комитета по... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:15:00+03:00

2025-03-03T14:15:00+03:00

2025-03-03T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект о создании реестра заводчиков собак потенциально опасных пород, заявил РИА Новости в понедельник зампред думского комитета по экологии Георгий Арапов ("Новые люди"). "Важно запустить реестр заводчиков собак потенциально опасных пород. Сейчас у нас достаточно хаотично устроена отрасль разведения. Заводчики продают щенков на разных платформах, в том числе онлайн", - сказал Арапов. Парламентарий отметил, что создание данного реестра - необходимый дополнительный этап, "чтобы была возможность контролировать, кому выдана собака, получал ли человек разрешение на то, чтобы завести такую потенциально опасную породу собаки". Он подчеркнул, что человек, планирующий завести у себя собаку такой породы, должен обладать дополнительными компетенциями. "Не может каждый человек взять собаку, у которой потенциально есть возможность нанести вред другому человеку или другому животному, при этом не зная, как с ней обращаться, не проходя кинологические курсы, не сдавая соответствующих нормативов и правил перед тем, как такую собаку для себя завести", - добавил он. По словам Арапова, возможный хозяин собаки потенциально опасной породы должен сдать экзамен на знание дрессировки и поведения животного. Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить список потенциально опасных пород собак, в котором, по его словам, на данный момент числится 12 пород. Арапов добавил, что это возможно проработать при участии кинологов. "Мы видим часто случаи, когда какие-то инциденты с участием собак происходят с собаками, не входящими в этот список. Мы должны понимать статистику таких инцидентов, почему это происходит, что предшествовало этому, что повлияло на психику животного", - отметил он. Арапов подчеркнул, что данный законопроект может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

https://ria.ru/20250303/sobaki-2002260716.html

https://ria.ru/20250302/sobaki-2002583235.html

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общество, госдума рф, россия, животные, бездомные животные, домашние животные