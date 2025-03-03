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В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей - РИА Новости, 03.03.2025
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13:36 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002746918.html
В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей
В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей - РИА Новости, 03.03.2025
В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей
Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости создания в здании Госдумы комнаты для кормящих матерей. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:36:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости создания в здании Госдумы комнаты для кормящих матерей. "Мы должны инфраструктуру начать с себя, когда у нас в Государственной думе уже появится комната для кормящей матери, мы точно сможем сказать, что мы сделали первый шаг, потому что я эту тему в течение года веду - то у нас было шесть кормящих, теперь девять кормящих, а комнаты нет", - сказала Буцкая на пресс-конференции "Демографическая политика России: перспективы решения проблем" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам депутата, вряд ли кто-то пойдет с ребенком в Думу, но "процесс сцеживания молока не должен проходить в туалетной комнате".
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общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей

Депутат Буцкая призвала создать комнату для кормящих матерей в здании Госдумы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости создания в здании Госдумы комнаты для кормящих матерей.
"Мы должны инфраструктуру начать с себя, когда у нас в Государственной думе уже появится комната для кормящей матери, мы точно сможем сказать, что мы сделали первый шаг, потому что я эту тему в течение года веду - то у нас было шесть кормящих, теперь девять кормящих, а комнаты нет", - сказала Буцкая на пресс-конференции "Демографическая политика России: перспективы решения проблем" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам депутата, вряд ли кто-то пойдет с ребенком в Думу, но "процесс сцеживания молока не должен проходить в туалетной комнате".
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ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
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