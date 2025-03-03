https://ria.ru/20250303/gosduma-2002746918.html

В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей

В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей - РИА Новости, 03.03.2025

В здании Госдумы могут создать комнату для кормящих матерей

Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости создания в здании Госдумы комнаты для кормящих матерей. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:36:00+03:00

2025-03-03T13:36:00+03:00

2025-03-03T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости создания в здании Госдумы комнаты для кормящих матерей. "Мы должны инфраструктуру начать с себя, когда у нас в Государственной думе уже появится комната для кормящей матери, мы точно сможем сказать, что мы сделали первый шаг, потому что я эту тему в течение года веду - то у нас было шесть кормящих, теперь девять кормящих, а комнаты нет", - сказала Буцкая на пресс-конференции "Демографическая политика России: перспективы решения проблем" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам депутата, вряд ли кто-то пойдет с ребенком в Думу, но "процесс сцеживания молока не должен проходить в туалетной комнате".

https://ria.ru/20250210/imena-1998510001.html

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общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф