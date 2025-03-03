https://ria.ru/20250303/gosduma-2002687288.html
В ГД внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси
В ГД внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси - РИА Новости, 03.03.2025
В ГД внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается штрафовать агрегаторов... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:25:00+03:00
2025-03-03T10:25:00+03:00
2025-03-03T10:25:00+03:00
авто
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям без действующего разрешения на деятельность по перевозке пассажиров, документ доступен в думской электронной базе. "Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказано в документе. В пояснительной записке отмечается, что за повторное нарушение данной нормы также подразумевается наложение штрафов: на индивидуальных предпринимателей - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Кроме того, проектом в целях предотвращения негативных последствий от управления такси лицами, которые согласно действующему законодательству не должны допускаться к вождению, предлагается увеличить для них штраф от 5 – 15 тысяч рублей до 15 – 20 тысяч рублей. Также авторы инициативы предлагают вывести в отдельный состав и усилить ответственность для юридических лиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси: от 100 - 500 тысяч рублей до 300 - 700 тысяч рублей. Как ранее пояснял РИА Новости Слуцкий, агрегаторы такси не имеют права передавать заказы водителям, не имеющим лицензию на перевозку, и должны проверять ее наличие. По его словам, данное правило довольно часто нарушается. Он отмечал, что "самые изобретательные" придумывают специальные схемы для противозаконного привлечения "левых", нелицензированных водителей, "с которыми меньше забот и которым можно платить копейки", что создает угрозу для пассажиров. Законопроект призван положить конец этой порочной практике, подчеркивал Слуцкий.
https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html
https://ria.ru/20241129/gosduma-1986387039.html
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РИА Новости
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авто, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Авто, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В ГД внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси
В ГД внесли проект о штрафах для агрегаторов такси за водителей без лицензии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям без действующего разрешения на деятельность по перевозке пассажиров, документ доступен в думской электронной базе.
"Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказано в документе.
В пояснительной записке отмечается, что за повторное нарушение данной нормы также подразумевается наложение штрафов: на индивидуальных предпринимателей - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Кроме того, проектом в целях предотвращения негативных последствий от управления такси лицами, которые согласно действующему законодательству не должны допускаться к вождению, предлагается увеличить для них штраф от 5 – 15 тысяч рублей до 15 – 20 тысяч рублей.
Также авторы инициативы предлагают вывести в отдельный состав и усилить ответственность для юридических лиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси: от 100 - 500 тысяч рублей до 300 - 700 тысяч рублей.
Как ранее пояснял РИА Новости Слуцкий
, агрегаторы такси не имеют права передавать заказы водителям, не имеющим лицензию на перевозку, и должны проверять ее наличие. По его словам, данное правило довольно часто нарушается. Он отмечал, что "самые изобретательные" придумывают специальные схемы для противозаконного привлечения "левых", нелицензированных водителей, "с которыми меньше забот и которым можно платить копейки", что создает угрозу для пассажиров. Законопроект призван положить конец этой порочной практике, подчеркивал Слуцкий.