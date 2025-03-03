https://ria.ru/20250303/gosduma-2002680156.html

В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой

В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине... РИА Новости, 03.03.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "Такие полумеры абсолютно неприемлемы и неинтересны. Все это политическая хитрость и уловка Макрона, целью которой является желание выиграть время, чтобы наладить новые каналы поставки оружия на Украину и перегруппировать украинские войска", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Франция, Британия и поддерживающие их европейские страны продолжают курс на разжигание военного конфликта на Украине. "Доверия Макрону нет. Он не способен реализовывать какие-то мирные переговоры. Цена и вес его слов равен нулю", - подчеркнул депутат. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

https://ria.ru/20250303/smi-2002660380.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, михаил шеремет, кир стармер, мюнхенская конференция по безопасности