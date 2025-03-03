В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой
Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине способом выиграть время
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
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"Такие полумеры абсолютно неприемлемы и неинтересны. Все это политическая хитрость и уловка Макрона, целью которой является желание выиграть время, чтобы наладить новые каналы поставки оружия на Украину и перегруппировать украинские войска", - сказал Шеремет РИА Новости.
"Доверия Макрону нет. Он не способен реализовывать какие-то мирные переговоры. Цена и вес его слов равен нулю", - подчеркнул депутат.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.