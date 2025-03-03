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В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой - РИА Новости, 03.03.2025
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10:03 03.03.2025 (обновлено: 10:12 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002680156.html
В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой
В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой - РИА Новости, 03.03.2025
В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:03:00+03:00
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кир стармер
мюнхенская конференция по безопасности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "Такие полумеры абсолютно неприемлемы и неинтересны. Все это политическая хитрость и уловка Макрона, целью которой является желание выиграть время, чтобы наладить новые каналы поставки оружия на Украину и перегруппировать украинские войска", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Франция, Британия и поддерживающие их европейские страны продолжают курс на разжигание военного конфликта на Украине. "Доверия Макрону нет. Он не способен реализовывать какие-то мирные переговоры. Цена и вес его слов равен нулю", - подчеркнул депутат. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, михаил шеремет, кир стармер, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Кир Стармер, Мюнхенская конференция по безопасности
В Госдуме назвали план Макрона о перемирии на Украине уловкой

Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине способом выиграть время

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
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"Такие полумеры абсолютно неприемлемы и неинтересны. Все это политическая хитрость и уловка Макрона, целью которой является желание выиграть время, чтобы наладить новые каналы поставки оружия на Украину и перегруппировать украинские войска", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Франция, Британия и поддерживающие их европейские страны продолжают курс на разжигание военного конфликта на Украине.
"Доверия Макрону нет. Он не способен реализовывать какие-то мирные переговоры. Цена и вес его слов равен нулю", - подчеркнул депутат.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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08:52
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронМихаил ШереметКир СтармерМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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