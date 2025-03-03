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В Госдуме назвали отказ США финансировать Украину шагом к миру
В Госдуме назвали отказ США финансировать Украину шагом к миру - РИА Новости, 03.03.2025
В Госдуме назвали отказ США финансировать Украину шагом к миру
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отказ США финансировать Украину важным шагом к достижению мира. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:58:00+03:00
2025-03-03T09:58:00+03:00
2025-03-03T09:58:00+03:00
в мире
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михаил шеремет
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мюнхенская конференция по безопасности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отказ США финансировать Украину важным шагом к достижению мира. Ранее министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox News заявил, что США не дадут Украине денег, пока Владимир Зеленский не согласится на мир. "Режим Зеленского до сих пор удерживает власть в стране только благодаря силе, поэтому он и заинтересован в продолжении военного конфликта, на что нужны миллиарды долларов, так активно лившихся рекой ранее, при бывшим президенте (Джо) Байдане, из США. Теперь лавочка закрывается. США приостановкой финансирования режима Зеленского сделали важный шаг к достижению мира на Украине", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, администрации президента США Дональда Трампа нужно понять, что с Зеленским они "кашу не сварят". "Общаться с вжившимся в роль распоясавшегося украинского диктатора на сложном и непонятном ему дипломатическом языке бесполезно", - добавил депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
В Госдуме назвали отказ США финансировать Украину шагом к миру
Депутат Шеремет назвал отказ США финансировать Украину важным шагом к миру