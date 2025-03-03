https://ria.ru/20250303/gosduma-2002640059.html

В Госдуму внесут проект об оплате медпомощи ребенку за счет маткапитала

В Госдуму внесут проект об оплате медпомощи ребенку за счет маткапитала - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуму внесут проект об оплате медпомощи ребенку за счет маткапитала

Депутаты ГД разных фракций внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о возможности потратить средства маткапитала на получение ребенком платных... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T00:58:00+03:00

2025-03-03T00:58:00+03:00

2025-03-03T00:58:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты ГД разных фракций внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о возможности потратить средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг при оказании ему неотложной помощи, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающие возможность направления средств (части средств) МСК на получение ребенком (детьми) платных медицинских услуг, предоставляемых при оказании неотложной медицинской помощи", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что правила направления средств материнского капитала на эти цели предлагается установить правительству РФ. По словам авторов инициативы, в настоящее время маткапитал нельзя потратить на получение ребенком платных медуслуг при необходимости неотложной помощи во всех регионах РФ. Однако практика показывает, что получить такую помощь быстрее и реальнее в платном медучреждении. При этом платные медицинские услуги, предоставляемые при оказании неотложной медицинской помощи, как правило, более высокого качества. Их получение бывает крайне обременительным для семейного бюджета. "Программа материнского капитала уже зарекомендовала себя как достаточно эффективный инструмент стимулирования рождаемости. Сегодня семьи с детьми могут использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий, на образование детей и так далее. Но для родителей приоритетом всегда остаётся здоровье ребёнка", - отметил один из авторов законопроекта, депутат ГД Ярослав Нилов(ЛДПР).

https://ria.ru/20250228/putin-2002345850.html

https://ria.ru/20250228/matkapital-2002086444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр