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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:29:00+03:00
2025-03-03T23:29:00+03:00
2025-03-03T23:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 20.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 21.55 по 22.00 выпустили еще пять кассетных снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002852689.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов, включая кассетные