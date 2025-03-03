https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002852689.html
ВСУ повредили больницу и дома в Горловке
ВСУ повредили больницу и дома в Горловке - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ повредили больницу и дома в Горловке
Здание учреждения здравоохранения, а также дома получили повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:38:00+03:00
2025-03-03T21:38:00+03:00
2025-03-03T21:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Здание учреждения здравоохранения, а также дома получили повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских нацистов в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении мэра. Он добавил, что вследствие обстрела ВСУ повреждения получили дома в центре города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250303/vsu-2002741969.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ повредили больницу и дома в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ повредили учреждение здравоохранения и дома в Горловке