https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002852689.html

ВСУ повредили больницу и дома в Горловке

ВСУ повредили больницу и дома в Горловке - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ повредили больницу и дома в Горловке

Здание учреждения здравоохранения, а также дома получили повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:38:00+03:00

2025-03-03T21:38:00+03:00

2025-03-03T21:42:00+03:00

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горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Здание учреждения здравоохранения, а также дома получили повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских нацистов в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении мэра. Он добавил, что вследствие обстрела ВСУ повреждения получили дома в центре города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250303/vsu-2002741969.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия