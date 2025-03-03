https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002678939.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 03.03.2025

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, поврежден жилой дом, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 03.03.2025

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горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, поврежден жилой дом, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале, отметив, что в результате прямого попадания украинского снаряда в этом же поселке поврежден дом. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что с 4.00 до 8.20 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250302/obstrel-2002546037.html

https://ria.ru/20250301/gorlovka-2002442178.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия