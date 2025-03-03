Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002678939.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 03.03.2025
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, поврежден жилой дом, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:00:00+03:00
2025-03-03T10:00:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg
ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, поврежден жилой дом, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале, отметив, что в результате прямого попадания украинского снаряда в этом же поселке поврежден дом. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что с 4.00 до 8.20 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250302/obstrel-2002546037.html
https://ria.ru/20250301/gorlovka-2002442178.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_1db4998e674865626024a533e20e4b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, поврежден жилой дом, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале, отметив, что в результате прямого попадания украинского снаряда в этом же поселке поврежден дом.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ
Вчера, 10:28
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что с 4.00 до 8.20 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Укрытие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель
1 марта, 12:57
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала