https://ria.ru/20250303/gorlovka-2002678939.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 03.03.2025
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, поврежден жилой дом, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:00:00+03:00
2025-03-03T10:00:00+03:00
2025-03-03T10:00:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, поврежден жилой дом, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале, отметив, что в результате прямого попадания украинского снаряда в этом же поселке поврежден дом. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что с 4.00 до 8.20 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250302/obstrel-2002546037.html
https://ria.ru/20250301/gorlovka-2002442178.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки погиб мирный житель