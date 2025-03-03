Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России
Барро возмутился решением США прекратить кибероперации против России
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил недоумение в связи с недавним решением США прекратить все кибероперации против России.
Ранее профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет приказал американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации.
В эфире радиостанции France Inter Барро вновь бездоказательно обвинил Москву в якобы кибератаках против европейских стран, эти обвинения РФ неоднократно отвергала, называя их голословными. "Что касается этого решения, это правда, что мне немного сложно понять его, потому что, говоря о кибератаках, Европа, страны Евросоюза постоянно подвергаются нападению со стороны России", - утверждает Барро.
Министр заявил, что США "выбрали вступить в диалог с Россией", чтобы привлечь её к столу переговоров по Украине, и признал, что аналогичные попытки Европы не дали желаемого результата.
Вместе с этим глава французского МИД утверждает, что в интересах США находиться на стороне Киева и что капитуляция Украины станет "признанием слабости" Вашингтона.
Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
Британские СМИ накрыла волна антироссийского психоза, заявило посольство
3 декабря 2024, 23:45