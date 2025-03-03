https://ria.ru/20250303/glava-2002743714.html

Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России

Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России - РИА Новости, 03.03.2025

Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил недоумение в связи с недавним решением США прекратить все кибероперации против России. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:14:00+03:00

2025-03-03T13:14:00+03:00

2025-03-03T13:14:00+03:00

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дмитрий песков

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил недоумение в связи с недавним решением США прекратить все кибероперации против России. Ранее профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет приказал американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. В эфире радиостанции France Inter Барро вновь бездоказательно обвинил Москву в якобы кибератаках против европейских стран, эти обвинения РФ неоднократно отвергала, называя их голословными. "Что касается этого решения, это правда, что мне немного сложно понять его, потому что, говоря о кибератаках, Европа, страны Евросоюза постоянно подвергаются нападению со стороны России", - утверждает Барро. Министр заявил, что США "выбрали вступить в диалог с Россией", чтобы привлечь её к столу переговоров по Украине, и признал, что аналогичные попытки Европы не дали желаемого результата. Вместе с этим глава французского МИД утверждает, что в интересах США находиться на стороне Киева и что капитуляция Украины станет "признанием слабости" Вашингтона. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.

https://ria.ru/20250302/peskov-2002545876.html

https://ria.ru/20250303/kallas-2002703353.html

https://ria.ru/20241203/britaniya-1987207050.html

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в мире, россия, сша, европа, жан-ноэль барро, пит хегсет, дмитрий песков, мид франции‎