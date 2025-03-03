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Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России - РИА Новости, 03.03.2025
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13:14 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/glava-2002743714.html
Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России
Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России - РИА Новости, 03.03.2025
Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил недоумение в связи с недавним решением США прекратить все кибероперации против России. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:14:00+03:00
2025-03-03T13:14:00+03:00
в мире
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жан-ноэль барро
пит хегсет
дмитрий песков
мид франции‎
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил недоумение в связи с недавним решением США прекратить все кибероперации против России. Ранее профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет приказал американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. В эфире радиостанции France Inter Барро вновь бездоказательно обвинил Москву в якобы кибератаках против европейских стран, эти обвинения РФ неоднократно отвергала, называя их голословными. "Что касается этого решения, это правда, что мне немного сложно понять его, потому что, говоря о кибератаках, Европа, страны Евросоюза постоянно подвергаются нападению со стороны России", - утверждает Барро. Министр заявил, что США "выбрали вступить в диалог с Россией", чтобы привлечь её к столу переговоров по Украине, и признал, что аналогичные попытки Европы не дали желаемого результата. Вместе с этим глава французского МИД утверждает, что в интересах США находиться на стороне Киева и что капитуляция Украины станет "признанием слабости" Вашингтона. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
https://ria.ru/20250302/peskov-2002545876.html
https://ria.ru/20250303/kallas-2002703353.html
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в мире, россия, сша, европа, жан-ноэль барро, пит хегсет, дмитрий песков, мид франции‎
В мире, Россия, США, Европа, Жан-Ноэль Барро, Пит Хегсет, Дмитрий Песков, МИД Франции‎
Во Франции возмутились решением США прекратить кибероперации против России

Барро возмутился решением США прекратить кибероперации против России

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил недоумение в связи с недавним решением США прекратить все кибероперации против России.
Ранее профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет приказал американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации.
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В эфире радиостанции France Inter Барро вновь бездоказательно обвинил Москву в якобы кибератаках против европейских стран, эти обвинения РФ неоднократно отвергала, называя их голословными. "Что касается этого решения, это правда, что мне немного сложно понять его, потому что, говоря о кибератаках, Европа, страны Евросоюза постоянно подвергаются нападению со стороны России", - утверждает Барро.
Министр заявил, что США "выбрали вступить в диалог с Россией", чтобы привлечь её к столу переговоров по Украине, и признал, что аналогичные попытки Европы не дали желаемого результата.
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Вместе с этим глава французского МИД утверждает, что в интересах США находиться на стороне Киева и что капитуляция Украины станет "признанием слабости" Вашингтона.
Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
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