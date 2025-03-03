https://ria.ru/20250303/glava-2002723298.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.03.2025
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ, трое раненых госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:14:00+03:00
2025-03-03T12:14:00+03:00
2025-03-03T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
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днепр (город)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Три мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ, трое раненых госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Три мирных жителя Херсонской области получили ранения вследствие киевской агрессии. В селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского МО в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина. С ранениями обеих рук она госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В пгт Днепряны Новокаховского ГО ранены двое мужчин. Оба доставлены на лечение в Каховскую райбольницу ", - написал Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что обстрелам и атакам дронов также подверглись: Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Новая Маячка, Старая Збурьевка. По его словам, пострадавших нет, нанесен только ущерб зданиям. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир сальдо, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя
Глава Херсонской области: при обстреле ВСУ региона пострадали три мирных жителя