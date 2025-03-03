Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 03.03.2025 (обновлено: 12:18 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/glava-2002723298.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.03.2025
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ, трое раненых госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:14:00+03:00
2025-03-03T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723941_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_a9dec122203b8a59a8f38a23876723d4.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Три мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ, трое раненых госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Три мирных жителя Херсонской области получили ранения вследствие киевской агрессии. В селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского МО в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина. С ранениями обеих рук она госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В пгт Днепряны Новокаховского ГО ранены двое мужчин. Оба доставлены на лечение в Каховскую райбольницу ", - написал Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что обстрелам и атакам дронов также подверглись: Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Новая Маячка, Старая Збурьевка. По его словам, пострадавших нет, нанесен только ущерб зданиям. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250303/obstrel-2002718673.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723941_0:280:961:1001_1920x0_80_0_0_b2765baf1e1d3d06490294289084f5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя

Глава Херсонской области: при обстреле ВСУ региона пострадали три мирных жителя

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Три мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ, трое раненых госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Три мирных жителя Херсонской области получили ранения вследствие киевской агрессии. В селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского МО в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина. С ранениями обеих рук она госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В пгт Днепряны Новокаховского ГО ранены двое мужчин. Оба доставлены на лечение в Каховскую райбольницу ", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что обстрелам и атакам дронов также подверглись: Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Новая Маячка, Старая Збурьевка. По его словам, пострадавших нет, нанесен только ущерб зданиям.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новой Каховке
11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала