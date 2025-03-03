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В Германии автомобиль наехал на толпу - РИА Новости, 03.03.2025
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15:20 03.03.2025 (обновлено: 16:05 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/germaniya-2002775962.html
В Германии автомобиль наехал на толпу
В Германии автомобиль наехал на толпу - РИА Новости, 03.03.2025
В Германии автомобиль наехал на толпу
По меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм, сообщило издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм, сообщило издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев."Автомобиль, очевидно, промчался через центр Мангейма, по меньшей мере один человек погиб", — указано в материале со ссылкой на очевидцев.Как уточнили в Bild, водителя наехавшего на толпу автомобиля задержали."Несколько человек &lt;...&gt; получили тяжелые ранения", — добавила газета.Местные правоохранители сообщили о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
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германия, в мире, мангейм
Германия, В мире, Мангейм
В Германии автомобиль наехал на толпу

Mannheimer Morgen: один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в Мангейме

© Getty Images / picture alliance / Dieter LederМесто наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Dieter Leder
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм, сообщило издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев.
«
"Автомобиль, очевидно, промчался через центр Мангейма, по меньшей мере один человек погиб", — указано в материале со ссылкой на очевидцев.
Как уточнили в Bild, водителя наехавшего на толпу автомобиля задержали.
"Несколько человек <...> получили тяжелые ранения", — добавила газета.
Местные правоохранители сообщили о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
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