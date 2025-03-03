https://ria.ru/20250303/germaniya-2002775962.html

В Германии автомобиль наехал на толпу

В Германии автомобиль наехал на толпу - РИА Новости, 03.03.2025

В Германии автомобиль наехал на толпу

По меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм, сообщило издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:20:00+03:00

2025-03-03T15:20:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм, сообщило издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев."Автомобиль, очевидно, промчался через центр Мангейма, по меньшей мере один человек погиб", — указано в материале со ссылкой на очевидцев.Как уточнили в Bild, водителя наехавшего на толпу автомобиля задержали."Несколько человек <...> получили тяжелые ранения", — добавила газета.Местные правоохранители сообщили о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.

https://ria.ru/20250215/myunkhen-1999618282.html

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германия, в мире, мангейм