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Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром"
Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром" - РИА Новости, 04.03.2025
Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром"
Европа быстрыми темпами растрачивает запасы газа в подземных хранилищах, к началу сезона закачки хранилища опустеют, говорится в заявлении "Газпрома" в его... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-03T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Европа быстрыми темпами растрачивает запасы газа в подземных хранилищах, к началу сезона закачки хранилища опустеют, говорится в заявлении "Газпрома" в его Telegram-канале.Компания сослалась на данные GIE от 28 февраля, согласно которым в ПХГ в Европе оставалось 39,2 миллиарда кубометров газа, что составляет 38,5 процента от их объема и в полтора раза меньше, чем годом ранее.При этом в среднем газ отбирался на 36 процентов быстрее, чем в предыдущем сезоне, что связано с холодной погодой. В "Газпроме" предупредили, что Европе с учетом опустевших хранилищ и сокращения надежных источников поставок голубого топлива будет сложно наполнить свои ПХГ и серьезно подготовиться к следующей зиме.Как пояснили в "Газпроме", сейчас Старый Свет использует запасы прошлых лет, а газ, закачанный к этой зиме, закончился еще в январе.
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европа, газпром, россия, в мире
Европа, Газпром, Россия, В мире
Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром"
"Газпром": Европе будет сложно наполнить летом ПХГ и подготовиться к зиме