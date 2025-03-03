https://ria.ru/20250303/gaz-2002836840.html

Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром"

Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром" - РИА Новости, 04.03.2025

Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром"

Европа быстрыми темпами растрачивает запасы газа в подземных хранилищах, к началу сезона закачки хранилища опустеют, говорится в заявлении "Газпрома" в его... РИА Новости, 04.03.2025

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Европа быстрыми темпами растрачивает запасы газа в подземных хранилищах, к началу сезона закачки хранилища опустеют, говорится в заявлении "Газпрома" в его Telegram-канале.Компания сослалась на данные GIE от 28 февраля, согласно которым в ПХГ в Европе оставалось 39,2 миллиарда кубометров газа, что составляет 38,5 процента от их объема и в полтора раза меньше, чем годом ранее.При этом в среднем газ отбирался на 36 процентов быстрее, чем в предыдущем сезоне, что связано с холодной погодой. В "Газпроме" предупредили, что Европе с учетом опустевших хранилищ и сокращения надежных источников поставок голубого топлива будет сложно наполнить свои ПХГ и серьезно подготовиться к следующей зиме.Как пояснили в "Газпроме", сейчас Старый Свет использует запасы прошлых лет, а газ, закачанный к этой зиме, закончился еще в январе.

https://ria.ru/20250206/spp-1997690088.html

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европа, газпром, россия, в мире