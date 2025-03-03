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Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области - РИА Новости, 03.03.2025
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области
ВСУ при отступлении наносят удары по мирному населению в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:18:00+03:00
2025-03-03T19:18:00+03:00
2025-03-03T19:18:00+03:00
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МОСКВА,3 мар – РИА Новости. ВСУ при отступлении наносят удары по мирному населению в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, обстановка в Харьковской области остается сложной в отношении мирного населения. "В своей агонии при отступлении вооруженные формирования Украины стараются нанести наибольший урон гражданским объектам или непосредственно мирному населению", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области
Ганчев: ВСУ при отступлении в Харьковской области бьют по мирному населению