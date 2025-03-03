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Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ganchev-2002836149.html
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области - РИА Новости, 03.03.2025
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области
ВСУ при отступлении наносят удары по мирному населению в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:18:00+03:00
2025-03-03T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА,3 мар – РИА Новости. ВСУ при отступлении наносят удары по мирному населению в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, обстановка в Харьковской области остается сложной в отношении мирного населения. "В своей агонии при отступлении вооруженные формирования Украины стараются нанести наибольший урон гражданским объектам или непосредственно мирному населению", - сказал Ганчев.
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в мире, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области

Ганчев: ВСУ при отступлении в Харьковской области бьют по мирному населению

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА,3 мар – РИА Новости. ВСУ при отступлении наносят удары по мирному населению в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, обстановка в Харьковской области остается сложной в отношении мирного населения.
"В своей агонии при отступлении вооруженные формирования Украины стараются нанести наибольший урон гражданским объектам или непосредственно мирному населению", - сказал Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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