https://ria.ru/20250303/ganchev-2002836149.html

Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области

Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области - РИА Новости, 03.03.2025

Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области

ВСУ при отступлении наносят удары по мирному населению в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:18:00+03:00

2025-03-03T19:18:00+03:00

2025-03-03T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

виталий ганчев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

МОСКВА,3 мар – РИА Новости. ВСУ при отступлении наносят удары по мирному населению в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, обстановка в Харьковской области остается сложной в отношении мирного населения. "В своей агонии при отступлении вооруженные формирования Украины стараются нанести наибольший урон гражданским объектам или непосредственно мирному населению", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины