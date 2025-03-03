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Ликвидированному исламисту присылали видео с убитыми в СИЗО боевиками - РИА Новости, 03.03.2025
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12:40 03.03.2025 (обновлено: 12:41 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/fsb-2002731771.html
Ликвидированному исламисту присылали видео с убитыми в СИЗО боевиками
Ликвидированному исламисту присылали видео с убитыми в СИЗО боевиками - РИА Новости, 03.03.2025
Ликвидированному исламисту присылали видео с убитыми в СИЗО боевиками
Исламисту, планировавшему теракты в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро, его кураторы в переписке прислали ссылку... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:40:00+03:00
2025-03-03T12:41:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Исламисту, планировавшему теракты в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро, его кураторы в переписке прислали ссылку на группу в мессенджере Telegram, где в числе прочего было опубликовано видео с убитыми террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону в июне 2024 года. Это следует из видео, обнародованного ФСБ России. Российская спецслужба в понедельник сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, что 26 января нынешнего года кураторы исламиста прислали ему ссылку на одну из групп в Telegram, где была размещена информация террористической направленности. Кроме того, там были опубликовано видео с убитыми террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону в июне 2024 года. Последняя активность в этой группе была зафиксирована 24 февраля этого года. В середине июня 2024 года обвиняемые, содержавшиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.
https://ria.ru/20250301/terakt-2002388182.html
https://ria.ru/20250228/sk-2002118969.html
московская область (подмосковье)
россия
ростов-на-дону
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Арсенал исламиста, планировавшего теракты
ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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московская область (подмосковье), россия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Ликвидированному исламисту присылали видео с убитыми в СИЗО боевиками

Ликвидированному исламисту присылали видео с убитыми в ростовском СИЗО боевиками

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Исламисту, планировавшему теракты в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро, его кураторы в переписке прислали ссылку на группу в мессенджере Telegram, где в числе прочего было опубликовано видео с убитыми террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону в июне 2024 года. Это следует из видео, обнародованного ФСБ России.
Российская спецслужба в понедельник сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена.
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На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, что 26 января нынешнего года кураторы исламиста прислали ему ссылку на одну из групп в Telegram, где была размещена информация террористической направленности. Кроме того, там были опубликовано видео с убитыми террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону в июне 2024 года. Последняя активность в этой группе была зафиксирована 24 февраля этого года.
В середине июня 2024 года обвиняемые, содержавшиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.
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Московская область (Подмосковье)РоссияРостов-на-ДонуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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