https://ria.ru/20250303/fsb-2002684329.html

ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве

ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве - РИА Новости, 03.03.2025

ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве

ФСБ РФ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в столичном метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье. РИА Новости, 03.03.2025

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россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в столичном метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье.Ранее в спецслужбе сообщили о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена.На кадрах можно увидеть тело ликвидированного исламиста и его пистолет, а также компоненты самодельной бомбы. Кроме того, на видео показана переписка в телефоне террориста, там были инструкции по сборке взрывного устройства.По информации ФСБ, после совершения нападений преступник планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.

https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html

россия

московская область (подмосковье)

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Арсенал исламиста, планировавшего теракты ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро 2025-03-03T10:16 true PT1M36S

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россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность