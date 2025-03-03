https://ria.ru/20250303/fsb-2002684329.html
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве - РИА Новости, 03.03.2025
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ РФ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в столичном метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:16:00+03:00
2025-03-03T10:16:00+03:00
2025-03-03T10:19:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в столичном метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье.Ранее в спецслужбе сообщили о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена.На кадрах можно увидеть тело ликвидированного исламиста и его пистолет, а также компоненты самодельной бомбы. Кроме того, на видео показана переписка в телефоне террориста, там были инструкции по сборке взрывного устройства.По информации ФСБ, после совершения нападений преступник планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.
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россия
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Арсенал исламиста, планировавшего теракты
ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро
2025-03-03T10:16
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в московском метро