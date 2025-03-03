https://ria.ru/20250303/fond-2002269150.html

"Когда-то так работало ЦРУ". Украина шокирована новым ударом Трампа

"Когда-то так работало ЦРУ". Украина шокирована новым ударом Трампа - РИА Новости, 03.03.2025

"Когда-то так работало ЦРУ". Украина шокирована новым ударом Трампа

Украинские СМИ потрясены неприятными новостями из Вашингтона — ключевой американский спонсор сворачивает работу. Из-за указа президента США один из главных... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:00:00+03:00

2025-03-03T08:00:00+03:00

2025-03-03T08:02:00+03:00

украина

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

рональд рейган

илон маск

центральное разведывательное управление (цру)

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Украинские СМИ потрясены неприятными новостями из Вашингтона — ключевой американский спонсор сворачивает работу. Из-за указа президента США один из главных виновников военного конфликта оказался на грани выживания. Зачем Белый дом выбивает опору из-под киевского режима — в материале РИА Новости.Наследие по-американски"Партнерская деятельность прекращается, а большинство сотрудников уходит в неоплачиваемый отпуск", — такое сообщение на днях опубликовал американский Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED). Ожидалось, что решение Трампа заморозить иностранную помощь на 90 дней не затронет эту организацию. Но, как выяснилось, NED не может получить деньги.NED — организация неправительственная. Впрочем, бюджет на 95% финансируется конгрессом через Агентство США по международному развитию (USAID). Фонд способствовал распаду Советского Союза, а затем продолжил работу во многих постсоветских странах. Американский миллиардер Дэвид Сакс написал в соцсетях, что NED был важным инструментом холодной войны, но она "закончилась более 30 лет назад"."Я бы хотел знать, каким именно демократиям помогает NED и каким образом!" — откликнулся глава департамента эффективности государственного управления (DOGE), известный предприниматель Илон Маск.Масштабы деятельности NED впечатляют. Фонд выплачивал более двух тысяч грантов в год — зарубежным организациям, "стремящимся к достижению демократических целей". В 2023-м потратил 38,5 миллиарда долларов на 330 проектов в одиннадцати странах.В совет директоров фонда входит бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Та самая, которая в декабре 2013-го раздавала печеньки на Майдане и утверждала, что США с 1991-го выделили Украине пять миллиардов долларов. Впрочем, NED и Киев связывает гораздо большее."Хорошая работа""Постоянный поток грантов NED, выделенных множеству украинских политических организаций и движений, способствовал как "оранжевой революции", так и "революции на Майдане", которые проложили путь к нынешней войне", — указано в аналитической статье "Центра развития Америки" (CRA), который возглавляет директор Административно-бюджетного управления США Рассел Воут.Согласно открытым источникам, NED присутствовал на Украине с 1988-го. Еще до обретения "незалежности" фонд поддерживал Украинскую католическую церковь, содействовал распространению подпольных публикаций Хельсинкской группы и помогал киевскому "Мемориалу"* собирать документы о так называемом голодоморе.Спонсировал движение "Пора!", участвовавшее в первом Майдане 2004-го, финансировал такие издания, как "Украинская правда" и "Телекритика".Как пишет "Европейская правда" (ответвление "Украинской"), NED обеспечивал более половины всего бюджета. Закрываться там пока не собираются, но признают существенные потери в деньгах.По информации CRA, до того как в 2022-м NED отключил возможность поиска грантов, данные свидетельствовали о десятках миллионов долларов, потраченных на продвижение "антироссийских интересов" на Украине. В разгар "оранжевой революции" фонд выделил 2,3 миллиона долларов на поддержку кандидата в президенты Виктора Ющенко. При этом год спустя финансирование прозападных сил увеличилось на 52%, превысив 3,5 миллиона.Отмечается и особая роль NED в свержении Виктора Януковича, вызвавшем вооруженный конфликт на востоке страны. Возглавлявший фонд c 1984-го по 2021-й Карл Гершман после этого называл Украину "самым большим призом".Он выступал за жесткий антироссийский курс и "выдворение коммунизма из душ украинцев". В 2016-м горячо одобрял рейды молодежи с Западной Украины в Славянск и Краматорск для "нравственной и духовной борьбы за обновление страны". NED также лоббировал усиление военной эскалации с Россией."Нужно не просто ужесточить санкции, но и предоставить Украине военную поддержку, к которой призывал конгресс, не только для защиты с трудом завоеванной независимости, но и для того, чтобы повысить цену, которую России придется заплатить", — высказывался глава NED.История продолжаетсяУ истоков NED стоит администрация Рональда Рейгана. Еще в далеком 1983-м фонд учредили для противодействия коммунизму в других странах. Центральное разведывательное управление, которое обычно занималось подобными делами, стало приобретать дурную славу на фоне расследований комитета Черча в сенате и комитета Пайка в палате представителей. "Грязные дела" ЦРУ просочились в прессу.Истеблишмент решил, что часть полномочий Лэнгли надо "делегировать" специально созданному фонду, который будет поддерживаться и республиканцами, и демократами. Только теперь Вашингтону не придется оправдываться. Формально организация не подчинена государству."Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно выполнялось ЦРУ", — признавал первый глава NED Аллен Вайнштейн.На фонд возлагалось сразу несколько задач: идеологическая работа (минимальная роль государства в экономике вместе со свободным рынком и иностранными инвестициями приравнивались к демократии), поддержка протестного движения (обучение и материальное обеспечение), финансирование книжных издательств и СМИ.Расцвет NED, как ни странно, наступил с окончанием холодной войны. В частности, фонд способствовал развалу Югославии и свержению Слободана Милошевича, противники которого годами получали гранты от организации. С 1999 по 2004-й столь же активно финансировали оппозиционеров Венесуэлы, где правил Уго Чавес.The Economist считает, что претензии команды Трампа к NED не финансовые, а идеологические. Политика вмешательства в дела других стран пересматривается. Во многих кризисах в мире США начинают признавать собственную вину. Впрочем, часть консерваторов сохраняет верность прежним убеждениям.В конгрессе у них еще есть шанс возобновить работу фонда при следующем голосовании за бюджет. Главное — убедить в своей правоте нынешнюю администрацию, чем уже занимаются. Машину "экспорта демократии" пока рано списывать со счетов.* Организация признана в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000602050.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, рональд рейган, илон маск, центральное разведывательное управление (цру), агентство по международному развитию сша, национальный фонд демократии