https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html

Фицо назвал ситуацию с газом в Европе абсурдной

Фицо назвал ситуацию с газом в Европе абсурдной - РИА Новости, 03.03.2025

Фицо назвал ситуацию с газом в Европе абсурдной

Европейская комиссия делает вид, что проблемы с газом после остановки Киевом его транзита по украинской территории не существует, несмотря на то что сложившаяся РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T20:14:00+03:00

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2025-03-03T20:14:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 3 мар - РИА Новости. Европейская комиссия делает вид, что проблемы с газом после остановки Киевом его транзита по украинской территории не существует, несмотря на то что сложившаяся ситуация наносит ущерб всей Европе, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Ситуация (с газом) абсурдна, Европейская комиссия закрывает глаза. Мы были там несколько раз, мы ведем коммуникацию, но Европейская комиссия делает вид, что этой проблемы не существует. Мы знаем, что это не должен быть российский газ, это может быть азербайджанский газ, который мы можем отправлять транзитом через Украину в Словакию и дальше на запад. Это может быть газ, который мы купим и на российско-украинской границе попросив украинцев, чтобы они нам переправили его как словацкий газ", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что Словакия много раз обращалась в Европейскую комиссию и объясняла ей, что остановка транзита газа через Украину серьезно вредит Европе и провоцирует рост цен на этот вид топлива, что делает Европейский союз неконкурентоспособным. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что Европейская комиссия не разделяет мнение о том, что возобновление транзита газа через Украину могло бы решить проблемы, связанные с ростом цен на этот вид топлива и его нехваткой на европейском рынке. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250303/gaz-2002836840.html

https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html

https://ria.ru/20250228/tranzit-2002342071.html

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украина, словакия, европа, роберт фицо, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, еврокомиссия, россия