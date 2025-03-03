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В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис - РИА Новости, 03.03.2025
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16:10 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/evropa-2002789662.html
В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис
В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис - РИА Новости, 03.03.2025
В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис
В Европе думают, как наладить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского после их перепалки в Белом доме, а также как улучшить партнерство... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:10:00+03:00
2025-03-03T16:10:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Европе думают, как наладить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского после их перепалки в Белом доме, а также как улучшить партнерство США с Европой после разногласий, заявил президент Эстонии Алар Карис. "Теперь мы думаем о том, что мы можем сделать. Как помочь Зеленскому и Трампу наладить эти отношения, и что Европа может сделать, чтобы стать более надежным партнером для США", - сказал Карис телеканалу Sky News. Он добавил, что между США и Европой существует история долгих отношений, и задался вопросом: "Тогда почему, их сейчас нужно разрывать?". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html
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в мире, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, алар карис, эстония, украина
В мире, Европа, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алар Карис, Эстония, Украина
В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис

Карис: в ЕС думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского после их ссоры

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Европе думают, как наладить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского после их перепалки в Белом доме, а также как улучшить партнерство США с Европой после разногласий, заявил президент Эстонии Алар Карис.
"Теперь мы думаем о том, что мы можем сделать. Как помочь Зеленскому и Трампу наладить эти отношения, и что Европа может сделать, чтобы стать более надежным партнером для США", - сказал Карис телеканалу Sky News.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме
Вчера, 13:02
Он добавил, что между США и Европой существует история долгих отношений, и задался вопросом: "Тогда почему, их сейчас нужно разрывать?".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме
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В миреЕвропаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлар КарисЭстонияУкраина
 
 
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