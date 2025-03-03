https://ria.ru/20250303/evropa-2002789662.html

В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис

В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис - РИА Новости, 03.03.2025

В Европе думают, как наладить отношения Трампа и Зеленского, заявил Карис

В Европе думают, как наладить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского после их перепалки в Белом доме, а также как улучшить партнерство... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:10:00+03:00

2025-03-03T16:10:00+03:00

2025-03-03T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Европе думают, как наладить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского после их перепалки в Белом доме, а также как улучшить партнерство США с Европой после разногласий, заявил президент Эстонии Алар Карис. "Теперь мы думаем о том, что мы можем сделать. Как помочь Зеленскому и Трампу наладить эти отношения, и что Европа может сделать, чтобы стать более надежным партнером для США", - сказал Карис телеканалу Sky News. Он добавил, что между США и Европой существует история долгих отношений, и задался вопросом: "Тогда почему, их сейчас нужно разрывать?". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html

https://ria.ru/20250303/peskov-2002733433.html

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в мире, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, алар карис, эстония, украина