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"Играют на руку России": в США оценили действия Европы
"Играют на руку России": в США оценили действия Европы - РИА Новости, 03.03.2025
"Играют на руку России": в США оценили действия Европы
Европейские политики, выделяя новые пакеты помощи Киеву и настаивая на продолжении конфликта, только играют на руку России, сказал полковник армии США в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:24:00+03:00
2025-03-03T04:24:00+03:00
2025-03-03T04:24:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Европейские политики, выделяя новые пакеты помощи Киеву и настаивая на продолжении конфликта, только играют на руку России, сказал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Когда Владимир Зеленский приехал в Лондон, его радостно встретила толпа, а политики выражали поддержку. Но все эти люди не понимают одного: все это играет на руку России", — заявил аналитик.Он также отметил, что все это —последствия провала Зеленского в Вашингтоне. Его целью было подписание сделки по минералам, которая свяжет США и Украину обязательствами, из-за которых американские власти продолжат военную поддержку Киева, но теперь Европа осталась одна в своем желании разжигать войну."В Европе все думают только о продолжении конфликта. Чего они хотят добиться? Неужели они забыли, что было в 2023 году? Для кого-то это уже древняя история. <…> Все эксперты, все генералы в 2023 году говорили, что украинское наступление будет успешным, но они сильно ошиблись. Многие не понимают, что главной задачей России были не территории, а полное уничтожение украинской армии. <…> Россия просто продолжит перемалывать ВСУ, пока им больше некого будет призывать", — заключил Дэвис.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250303/starmer-2002641795.html
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в мире, россия, лондон, украина, дэниел дэвис, владимир зеленский, кир стармер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Лондон, Украина, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины
"Играют на руку России": в США оценили действия Европы
Аналитик Дэвис: Европа, желая продолжения конфликта, играет на руку России