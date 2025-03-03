https://ria.ru/20250303/evropa-2002644556.html

"Все пошло не так": в Британии раскрыли истинную цель саммита в Лондоне

"Все пошло не так": в Британии раскрыли истинную цель саммита в Лондоне - РИА Новости, 03.03.2025

"Все пошло не так": в Британии раскрыли истинную цель саммита в Лондоне

Саммит в Лондоне должен был стать финальным этапом оформления европейского плана по Украине, который подразумевал втягивание США в войну с Россией, заявил... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:33:00+03:00

2025-03-03T02:33:00+03:00

2025-03-03T02:33:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Саммит в Лондоне должен был стать финальным этапом оформления европейского плана по Украине, который подразумевал втягивание США в войну с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Встреча в Лондоне стала попыткой возродить забракованный ранее в Париже план отправки европейских войск на Украину. От США требовалась поддержка разведкой и авиацией", — сказал он.Обозреватель также отметил, что европейский план ставил заранее невыполнимые условия для начала переговоров с Россией, продлевая тем самым конфликт. Такой подход прямо противоположен идеям команды Трампа по мирной сделке."План явно создан с намерением втянуть США в войну с Россией. <…> Лондонская встреча была запланирована с расчетом на удачные визиты Стармера и Зеленского в Вашингтон: США дали бы гарантии безопасности, Киев подписал бы сделку по минералам, и в Лондоне бы осталось только обсудить детали отправки войск. Но все пошло не так, и теперь Европа будет осуществлять план в одиночку", — заключил аналитик.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html

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в мире, лондон, сша, украина, кир стармер, александр меркурис