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Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов - РИА Новости, 03.03.2025
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https://ria.ru/20250303/evropa-2002635347.html
Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов
Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов - РИА Новости, 03.03.2025
Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов
Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности на евразийском пространстве, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей... РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности на евразийском пространстве, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает "зеленый свет" на выход Соединенных Штатов из НАТО. Миронов отметил, что европейские лидеры годами "пугают" своих граждан мифической российской угрозой, и в настоящее время градус русофобии таков, что всерьез обсуждается возможность выхода США из НАТО и необходимость создания европейских сил. "Зачем? Для защиты от России? Но Россия не собирается нападать на европейцев и не меньше их заинтересована в безопасности на всем евразийском пространстве", - сказал он. По мнению лидера эсеров, для достижения безопасности в Европе в первую очередь необходимо прекратить конфликт на Украине, а для этого устранить его первопричины и ликвидировать "неонацистский режим" в Киеве, а также гарантировать нейтральный статус страны. "Далее, европейцы должны отодвинуть военную инфраструктуру НАТО от России на рубежи 1997 года. Это должно стать ключевым элементом новой архитектуры безопасности в Европе, которую Россия готова выстраивать вместе с европейцами", - добавил депутат Госдумы. Также он подчеркнул, что в этом случае возможный вывод войск США из Европы не будет нести рисков и не сделает страны Европы незащищенными. "Стабильный мир и взаимовыгодное сотрудничество вместо гонки вооружений и конфликтов - вот что предлагает Россия", - заключил политик.
https://ria.ru/20250301/evropa-2002476667.html
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европа, россия, сша, сергей миронов, дональд трамп, джон болтон, нато, хдс/хсс, госдума рф, в мире
Европа, Россия, США, Сергей Миронов, Дональд Трамп, Джон Болтон, НАТО, ХДС/ХСС, Госдума РФ, В мире
Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов

Миронов: Россия заинтересована в безопасности на евразийском пространстве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности на евразийском пространстве, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает "зеленый свет" на выход Соединенных Штатов из НАТО.
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Миронов отметил, что европейские лидеры годами "пугают" своих граждан мифической российской угрозой, и в настоящее время градус русофобии таков, что всерьез обсуждается возможность выхода США из НАТО и необходимость создания европейских сил.
«
"Зачем? Для защиты от России? Но Россия не собирается нападать на европейцев и не меньше их заинтересована в безопасности на всем евразийском пространстве", - сказал он.
По мнению лидера эсеров, для достижения безопасности в Европе в первую очередь необходимо прекратить конфликт на Украине, а для этого устранить его первопричины и ликвидировать "неонацистский режим" в Киеве, а также гарантировать нейтральный статус страны.
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«
"Далее, европейцы должны отодвинуть военную инфраструктуру НАТО от России на рубежи 1997 года. Это должно стать ключевым элементом новой архитектуры безопасности в Европе, которую Россия готова выстраивать вместе с европейцами", - добавил депутат Госдумы.
Также он подчеркнул, что в этом случае возможный вывод войск США из Европы не будет нести рисков и не сделает страны Европы незащищенными.
«
"Стабильный мир и взаимовыгодное сотрудничество вместо гонки вооружений и конфликтов - вот что предлагает Россия", - заключил политик.
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Вчера, 17:41
 
ЕвропаРоссияСШАСергей МироновДональд ТрампДжон БолтонНАТОХДС/ХССГосдума РФВ мире
 
 
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