Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов
Миронов: Россия заинтересована в безопасности на евразийском пространстве
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности на евразийском пространстве, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает "зеленый свет" на выход Соединенных Штатов из НАТО.
Миронов отметил, что европейские лидеры годами "пугают" своих граждан мифической российской угрозой, и в настоящее время градус русофобии таков, что всерьез обсуждается возможность выхода США из НАТО и необходимость создания европейских сил.
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"Зачем? Для защиты от России? Но Россия не собирается нападать на европейцев и не меньше их заинтересована в безопасности на всем евразийском пространстве", - сказал он.
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"Далее, европейцы должны отодвинуть военную инфраструктуру НАТО от России на рубежи 1997 года. Это должно стать ключевым элементом новой архитектуры безопасности в Европе, которую Россия готова выстраивать вместе с европейцами", - добавил депутат Госдумы.
Также он подчеркнул, что в этом случае возможный вывод войск США из Европы не будет нести рисков и не сделает страны Европы незащищенными.
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"Стабильный мир и взаимовыгодное сотрудничество вместо гонки вооружений и конфликтов - вот что предлагает Россия", - заключил политик.