https://ria.ru/20250303/evropa-2002635347.html

Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов

Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов - РИА Новости, 03.03.2025

Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности, заявил Миронов

Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности на евразийском пространстве, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей... РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия не меньше Европы заинтересована в безопасности на евразийском пространстве, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает "зеленый свет" на выход Соединенных Штатов из НАТО. Миронов отметил, что европейские лидеры годами "пугают" своих граждан мифической российской угрозой, и в настоящее время градус русофобии таков, что всерьез обсуждается возможность выхода США из НАТО и необходимость создания европейских сил. "Зачем? Для защиты от России? Но Россия не собирается нападать на европейцев и не меньше их заинтересована в безопасности на всем евразийском пространстве", - сказал он. По мнению лидера эсеров, для достижения безопасности в Европе в первую очередь необходимо прекратить конфликт на Украине, а для этого устранить его первопричины и ликвидировать "неонацистский режим" в Киеве, а также гарантировать нейтральный статус страны. "Далее, европейцы должны отодвинуть военную инфраструктуру НАТО от России на рубежи 1997 года. Это должно стать ключевым элементом новой архитектуры безопасности в Европе, которую Россия готова выстраивать вместе с европейцами", - добавил депутат Госдумы. Также он подчеркнул, что в этом случае возможный вывод войск США из Европы не будет нести рисков и не сделает страны Европы незащищенными. "Стабильный мир и взаимовыгодное сотрудничество вместо гонки вооружений и конфликтов - вот что предлагает Россия", - заключил политик.

https://ria.ru/20250301/evropa-2002476667.html

https://ria.ru/20250228/tramp--2002341669.html

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европа, россия, сша, сергей миронов, дональд трамп, джон болтон, нато, хдс/хсс, госдума рф, в мире