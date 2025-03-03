https://ria.ru/20250303/es-2002851664.html

Bloomberg рассказало о планах ЕС по хранению газа на Украине

Bloomberg рассказало о планах ЕС по хранению газа на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Bloomberg рассказало о планах ЕС по хранению газа на Украине

Евросоюз рассматривает возможность помочь финансировать закупки Венгрией и Словакией газа не из России для размещения в хранилищах на Украине, сообщило... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:22:00+03:00

2025-03-03T21:22:00+03:00

2025-03-03T21:25:00+03:00

словакия

россия

украина

роберт фицо

владимир путин

евросоюз

в мире

транзит газа через украину

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность помочь финансировать закупки Венгрией и Словакией газа не из России для размещения в хранилищах на Украине, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Евросоюз рассматривает возможность помочь финансировать закупки Венгрией и Словакией газа не из России для размещения в хранилищах на Украине", - рассказали агентству источники, знакомые с темой. Как добавили источник, газ затем будет продаваться странам центральной и восточной Европы, которые "раньше зависели от российского газа" . По словам агентства, пока неясно, на сколько приемлемой будет идея транзита газа через Польшу, Румынию или Грецию на Украину и его перераспределения для Словакии и Венгрии, у которых тоже есть системы для хранения газа. Ранее агентство ЧТК со ссылкой на главу минпромторга республики Лукаша Влчека сообщало, что Чехия готова предоставить Словакии свои мощности по транспортировке и хранению природного газа. Ранее власти Словакии заявили о проблемах, возникающих в республике в связи с решением Киева прекратить с 1 января 2025 года транспортировку газа из РФ по территории Украины в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.

https://ria.ru/20250303/gaz-2002848185.html

https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html

https://ria.ru/20250303/gaz-2002836840.html

словакия

россия

украина

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словакия, россия, украина, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, в мире, транзит газа через украину, венгрия