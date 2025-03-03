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ЕС дал понять, что не хочет ухудшения отношений с США, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
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10:55 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/es-2002700058.html
ЕС дал понять, что не хочет ухудшения отношений с США, сообщили СМИ
ЕС дал понять, что не хочет ухудшения отношений с США, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
ЕС дал понять, что не хочет ухудшения отношений с США, сообщили СМИ
Страны ЕС дали понять Украине, что не желают дальнейшего ухудшения своих отношений с США, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:55:00+03:00
2025-03-03T10:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Страны ЕС дали понять Украине, что не желают дальнейшего ухудшения своих отношений с США, сообщает издание Euractiv. Как отмечает издание, европейские страны, вероятно, "не хотят признавать новую трансатлантическую реальность" даже после того, как президент США Дональд Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме. "Несмотря на обещания поддерживать Украину, некоторые европейские лидеры послали Киеву сигнал, что они скорее желали бы восстановить с Вашингтоном свои связи, а не полностью обходиться далее без США", - говорится в публикации на сайте издания. Euractiv также сообщает со ссылкой на чиновника Евросоюза, что лидеры ряда европейских стран, собравшиеся на неформальном саммите в Лондоне 2 марта, согласились между собой, что им важном продолжать тесно сотрудничать с США, в частности в рамках НАТО. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002677925.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
ЕС дал понять, что не хочет ухудшения отношений с США, сообщили СМИ

Euractiv: ЕС дал понять Украине, что не хочет ухудшения отношений с США

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Страны ЕС дали понять Украине, что не желают дальнейшего ухудшения своих отношений с США, сообщает издание Euractiv.
Как отмечает издание, европейские страны, вероятно, "не хотят признавать новую трансатлантическую реальность" даже после того, как президент США Дональд Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме.
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"Несмотря на обещания поддерживать Украину, некоторые европейские лидеры послали Киеву сигнал, что они скорее желали бы восстановить с Вашингтоном свои связи, а не полностью обходиться далее без США", - говорится в публикации на сайте издания.
Euractiv также сообщает со ссылкой на чиновника Евросоюза, что лидеры ряда европейских стран, собравшиеся на неформальном саммите в Лондоне 2 марта, согласились между собой, что им важном продолжать тесно сотрудничать с США, в частности в рамках НАТО.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.
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