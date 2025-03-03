https://ria.ru/20250303/efimov-2002741044.html

Ефимов: шесть сервисов по оптимизации строительства разработали в Москве

Ефимов: шесть сервисов по оптимизации строительства разработали в Москве - РИА Новости, 03.03.2025

Ефимов: шесть сервисов по оптимизации строительства разработали в Москве

Разработку четырех сервисов завершили в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве в Москве, еще два сейчас находятся на финальной стадии... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:06:00+03:00

2025-03-03T14:06:00+03:00

2025-03-03T14:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Разработку четырех сервисов завершили в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве в Москве, еще два сейчас находятся на финальной стадии тестирования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что центр начал тестирование двух новых сервисов, по мониторингу хода строительства и поиску коллизий в BIM-моделях, в 2024 году."Первый обеспечивает отслеживание всех этапов возведения объектов, начиная от земляных работ и заканчивая благоустройством территории. Точность мониторинга достигает 80 процентов, а формирование отчетов занимает не более двух минут. Сервис по поиску коллизий в BIM-моделях автоматически обнаруживает ошибки, сравнивая 3D-модели различных систем здания. Это позволяет выявлять несоответствия и создавать отчеты о проверках за две минуты", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что сервисы, помимо ускорения проектирования, способствуют более рациональному применения ресурсов. Это позволяет создать комфортную городскую среду для москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице реализуется 100 проектов с применением искусственного интеллекта в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и прочих сферах городского хозяйства.

https://ria.ru/20250303/efimov-2002712269.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы