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Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/dzerzhinsk-2002681108.html
Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском
Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском - РИА Новости, 03.03.2025
Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском
Вооруженные силы РФ контролируют ситуацию под Дзержинском в Донецкой Народной Республике, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:07:00+03:00
2025-03-03T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
дзержинский
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ контролируют ситуацию под Дзержинском в Донецкой Народной Республике, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим попытки контратаковать противника как на направлении красноармейском, так и на направлении Дзержинска, пригорода Дзержинска, где противник ещё имел возможность закрепиться – конечно, для него критически важно удержать позиции, а где-то, может быть, хотелось бы и улучшить. Поэтому видели некие попытки в направлении терриконов продвинуться противника, но ситуация контролируется Вооружёнными силами Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, дзержинский, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Дзержинский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском

Пушилин: ВС России контролируют ситуацию под Дзержинском

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Город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ контролируют ситуацию под Дзержинском в Донецкой Народной Республике, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим попытки контратаковать противника как на направлении красноармейском, так и на направлении Дзержинска, пригорода Дзержинска, где противник ещё имел возможность закрепиться – конечно, для него критически важно удержать позиции, а где-то, может быть, хотелось бы и улучшить. Поэтому видели некие попытки в направлении терриконов продвинуться противника, но ситуация контролируется Вооружёнными силами Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДзержинскийДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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