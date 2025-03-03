https://ria.ru/20250303/dzerzhinsk-2002681108.html

Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском

Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском - РИА Новости, 03.03.2025

Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском

Вооруженные силы РФ контролируют ситуацию под Дзержинском в Донецкой Народной Республике, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов,... РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

дзержинский

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ контролируют ситуацию под Дзержинском в Донецкой Народной Республике, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим попытки контратаковать противника как на направлении красноармейском, так и на направлении Дзержинска, пригорода Дзержинска, где противник ещё имел возможность закрепиться – конечно, для него критически важно удержать позиции, а где-то, может быть, хотелось бы и улучшить. Поэтому видели некие попытки в направлении терриконов продвинуться противника, но ситуация контролируется Вооружёнными силами Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

донецкая народная республика

россия

дзержинский

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донецкая народная республика, россия, дзержинский, денис пушилин, вооруженные силы украины