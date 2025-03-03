https://ria.ru/20250303/dugin-2002787864.html

Дугин связал поведение Зеленского в Белом доме с расколом Запада

Дугин связал поведение Зеленского в Белом доме с расколом Запада - РИА Новости, 03.03.2025

Дугин связал поведение Зеленского в Белом доме с расколом Запада

Поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о расколе коллективного Запада на два полюса - желающих закончить... РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о расколе коллективного Запада на два полюса - желающих закончить украинский конфликт и тех, кто хочет его продолжения, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Его (Зеленского - ред.) выбросили из Белого дома просто пинком. Но это означает гораздо большее, чем просто какое-то неадекватное поведение... Это серьезнейший раскол в Западе. Коллективного Запада после этого посещения Зеленским овального кабинета в США, в Вашингтоне, просто больше нет", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По его словам, Запад разделился на два полюса: это Трамп с его идеей закончить украинский конфликт и глобалисты, которые хотят продолжения войны с Россией руками Украины. "Запад раскалывается на наших глазах... Постепенно глобалистская Европа с Украиной и с демократами в США всё больше формируют какой-то отдельный миропорядок, который отвергает уже не только Америка, но и сама Европа постепенно", - добавил Дугин. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность. началась его фрагментация и нюансировка в позициях ряда стран и групп государств. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002782685.html

https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html

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россия, владимир зеленский, александр дугин, дональд трамп, украина, европа, сша, в мире