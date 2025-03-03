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Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США - РИА Новости, 03.03.2025
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17:37 03.03.2025 (обновлено: 17:38 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/duda-2002817742.html
Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США
Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США - РИА Новости, 03.03.2025
Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США
Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам с Соединенными Штатами, поскольку только там он может получить реальную поддержку для урегулирования... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:37:00+03:00
2025-03-03T17:38:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам с Соединенными Штатами, поскольку только там он может получить реальную поддержку для урегулирования конфликта, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Super Express, комментируя пятничную встречу в Овальном кабинете. "Очевидно, что мы имеем дело с определенным тупиком. Казалось, что американо-украинское соглашение будет заключено, но этого не произошло. Я не знаю, в какой степени это можно списать на эмоции Владимира Зеленского, а в какой - на тактические действия. Однозначно это оценить сложно. Но факт в том, что ситуация остается неразрешенной", - сказал он. По словам президента Дуды, Зеленскому следует вернуться к переговорам с США, поскольку "это единственное место, где он может получить реальную поддержку в урегулировании этой военной ситуации". "США поддержали Украину огромными деньгами, но это не принесло прорыва", - отметил он. На вопрос о том, должен ли Зеленский извиниться, Дуда ответил, что поведение в Овальном кабинете явно было продиктовано разочарованием, однако, как он отметил, дипломатия требует чего-то большего, чем сильные эмоции. "Требуется умение играть в долгую игру. Если Украина хочет получить реальную поддержку, она должна позаботиться об отношениях и показать, что может быть надежным партнером. Я знаю, что после встречи были слова извинений, но это не меняет того факта, что первое впечатление и манера ведения разговора имеют большое значение. В международной политике одно неудачно выбранное предложение может повлиять на все переговоры и будущую поддержку", - заявил польский президент. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002811462.html
https://ria.ru/20250303/grem-2002808519.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
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в мире, сша, украина, польша, владимир зеленский, анджей дуда, дональд трамп
В мире, США, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Дональд Трамп
Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США

Дуда заявил, что Зеленский должен вернуться к переговорам с США

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам с Соединенными Штатами, поскольку только там он может получить реальную поддержку для урегулирования конфликта, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Super Express, комментируя пятничную встречу в Овальном кабинете.
"Очевидно, что мы имеем дело с определенным тупиком. Казалось, что американо-украинское соглашение будет заключено, но этого не произошло. Я не знаю, в какой степени это можно списать на эмоции Владимира Зеленского, а в какой - на тактические действия. Однозначно это оценить сложно. Но факт в том, что ситуация остается неразрешенной", - сказал он.
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По словам президента Дуды, Зеленскому следует вернуться к переговорам с США, поскольку "это единственное место, где он может получить реальную поддержку в урегулировании этой военной ситуации". "США поддержали Украину огромными деньгами, но это не принесло прорыва", - отметил он.
На вопрос о том, должен ли Зеленский извиниться, Дуда ответил, что поведение в Овальном кабинете явно было продиктовано разочарованием, однако, как он отметил, дипломатия требует чего-то большего, чем сильные эмоции.
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"Требуется умение играть в долгую игру. Если Украина хочет получить реальную поддержку, она должна позаботиться об отношениях и показать, что может быть надежным партнером. Я знаю, что после встречи были слова извинений, но это не меняет того факта, что первое впечатление и манера ведения разговора имеют большое значение. В международной политике одно неудачно выбранное предложение может повлиять на все переговоры и будущую поддержку", - заявил польский президент.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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