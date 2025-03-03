Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США
Дуда заявил, что Зеленский должен вернуться к переговорам с США
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам с Соединенными Штатами, поскольку только там он может получить реальную поддержку для урегулирования конфликта, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Super Express, комментируя пятничную встречу в Овальном кабинете.
"Очевидно, что мы имеем дело с определенным тупиком. Казалось, что американо-украинское соглашение будет заключено, но этого не произошло. Я не знаю, в какой степени это можно списать на эмоции Владимира Зеленского, а в какой - на тактические действия. Однозначно это оценить сложно. Но факт в том, что ситуация остается неразрешенной", - сказал он.
На вопрос о том, должен ли Зеленский извиниться, Дуда ответил, что поведение в Овальном кабинете явно было продиктовано разочарованием, однако, как он отметил, дипломатия требует чего-то большего, чем сильные эмоции.
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"Требуется умение играть в долгую игру. Если Украина хочет получить реальную поддержку, она должна позаботиться об отношениях и показать, что может быть надежным партнером. Я знаю, что после встречи были слова извинений, но это не меняет того факта, что первое впечатление и манера ведения разговора имеют большое значение. В международной политике одно неудачно выбранное предложение может повлиять на все переговоры и будущую поддержку", - заявил польский президент.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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