https://ria.ru/20250303/dtp-2002862905.html
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД - РИА Новости, 03.03.2025
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД
Движение перекрыто на МКАД на востоке Москвы, где произошло ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:34:00+03:00
2025-03-03T23:34:00+03:00
2025-03-03T23:35:00+03:00
происшествия
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департамент транспорта г. москвы
дтп
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Движение перекрыто на МКАД на востоке Москвы, где произошло ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 107-го километра МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение перекрыто", - говорится в сообщении ведомства. В дептрансе добавили, что информация о пострадавших уточняется, и порекомендовали водителям выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20250303/dtp-2002748505.html
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Происшествия, Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД
Дептранс: на востоке Москвы перекрыли движение на МКАД из-за ДТП