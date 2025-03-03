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На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД - РИА Новости, 03.03.2025
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23:34 03.03.2025 (обновлено: 23:35 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/dtp-2002862905.html
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД - РИА Новости, 03.03.2025
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД
Движение перекрыто на МКАД на востоке Москвы, где произошло ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 03.03.2025
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происшествия
москва
россия
департамент транспорта г. москвы
дтп
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Движение перекрыто на МКАД на востоке Москвы, где произошло ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 107-го километра МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение перекрыто", - говорится в сообщении ведомства. В дептрансе добавили, что информация о пострадавших уточняется, и порекомендовали водителям выбирать пути объезда.
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происшествия, москва, россия, департамент транспорта г. москвы, дтп
Происшествия, Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД

Дептранс: на востоке Москвы перекрыли движение на МКАД из-за ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Движение перекрыто на МКАД на востоке Москвы, где произошло ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внешней стороне 107-го километра МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение перекрыто", - говорится в сообщении ведомства.
В дептрансе добавили, что информация о пострадавших уточняется, и порекомендовали водителям выбирать пути объезда.
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