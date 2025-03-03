https://ria.ru/20250303/dtp-2002862905.html

На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД

На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД - РИА Новости, 03.03.2025

На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД

Движение перекрыто на МКАД на востоке Москвы, где произошло ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T23:34:00+03:00

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происшествия

москва

россия

департамент транспорта г. москвы

дтп

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Движение перекрыто на МКАД на востоке Москвы, где произошло ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 107-го километра МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение перекрыто", - говорится в сообщении ведомства. В дептрансе добавили, что информация о пострадавших уточняется, и порекомендовали водителям выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20250303/dtp-2002748505.html

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происшествия, москва, россия, департамент транспорта г. москвы, дтп