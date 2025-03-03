https://ria.ru/20250303/dtp-2002850236.html

Дипломаты не получали данных о россиянах среди раненных в ДТП в Барселоне

Дипломаты не получали данных о россиянах среди раненных в ДТП в Барселоне - РИА Новости, 03.03.2025

Дипломаты не получали данных о россиянах среди раненных в ДТП в Барселоне

Генконсульство России в Барселоне не получало информацию о пострадавших в результате столкновения двух автобусов в центре каталонской столицы россиянах,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:02:00+03:00

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МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Генконсульство России в Барселоне не получало информацию о пострадавших в результате столкновения двух автобусов в центре каталонской столицы россиянах, сообщили в понедельник РИА Новости в диппредставительстве. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 34 человека пострадали из-за аварии в Барселоне, четверо из них находятся в критическом состоянии. "Информация о пострадавших российских гражданах в результате происшествия в адрес ГК не поступала", - сказали в генконсульстве. Столкновение произошло в понедельник в Барселоне на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа. Спасательная служба Каталонии сообщила, что четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы Clínic, Sant Pau, del Mar и Vall d'Hebron. Еще трое получили травмы средней степени тяжести и направлены в госпитали Sant Joan de Déu, del Mar и Sant Pau. Остальные 27 человек получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20250303/germaniya-2002826395.html

https://ria.ru/20250302/avariya-2002581281.html

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в мире, барселона (город), россия, каталония, испания