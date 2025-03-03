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В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек - РИА Новости, 03.03.2025
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19:33 03.03.2025 (обновлено: 19:34 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/dtp-2002839839.html
В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек
В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек - РИА Новости, 03.03.2025
В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек
По меньшей мере 34 человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в центре Барселоны, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:33:00+03:00
2025-03-03T19:34:00+03:00
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МАДРИД, 3 мар – РИА Новости. По меньшей мере 34 человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в центре Барселоны, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила служба экстренной помощи Каталонии (SEM). "В результате аварии между двумя автобусами в Барселоне на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа: SEM оказывает помощь примерно 34 пострадавшим", - говорится в сообщении службы в социальной сети X. По данным спасателей, четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы Clínic, Sant Pau, del Mar и Vall d'Hebron. Еще трое получили травмы средней степени тяжести и направлены в госпитали Sant Joan de Déu, del Mar и Sant Pau. Остальные 27 человек получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь.
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в мире, барселона (город), испания, каталония
В мире, Барселона (город), Испания, Каталония
В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек

При столкновении двух автобусов в Барселоне пострадали не менее 34 человек

© Фото : Protección Civil Пожарные на месте столкновения двух автобусов в Барселоне. 3 марта 2025
Пожарные на месте столкновения двух автобусов в Барселоне. 3 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Protección Civil
Пожарные на месте столкновения двух автобусов в Барселоне. 3 марта 2025
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МАДРИД, 3 мар – РИА Новости. По меньшей мере 34 человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в центре Барселоны, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила служба экстренной помощи Каталонии (SEM).
"В результате аварии между двумя автобусами в Барселоне на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа: SEM оказывает помощь примерно 34 пострадавшим", - говорится в сообщении службы в социальной сети X.
По данным спасателей, четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы Clínic, Sant Pau, del Mar и Vall d'Hebron. Еще трое получили травмы средней степени тяжести и направлены в госпитали Sant Joan de Déu, del Mar и Sant Pau. Остальные 27 человек получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь.
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