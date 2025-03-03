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В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек
В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек - РИА Новости, 03.03.2025
В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек
По меньшей мере 34 человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в центре Барселоны, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:33:00+03:00
2025-03-03T19:33:00+03:00
2025-03-03T19:34:00+03:00
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МАДРИД, 3 мар – РИА Новости. По меньшей мере 34 человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в центре Барселоны, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила служба экстренной помощи Каталонии (SEM). "В результате аварии между двумя автобусами в Барселоне на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа: SEM оказывает помощь примерно 34 пострадавшим", - говорится в сообщении службы в социальной сети X. По данным спасателей, четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы Clínic, Sant Pau, del Mar и Vall d'Hebron. Еще трое получили травмы средней степени тяжести и направлены в госпитали Sant Joan de Déu, del Mar и Sant Pau. Остальные 27 человек получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20250302/avariya-2002581281.html
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в мире, барселона (город), испания, каталония
В мире, Барселона (город), Испания, Каталония
В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек
При столкновении двух автобусов в Барселоне пострадали не менее 34 человек