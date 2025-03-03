https://ria.ru/20250303/dtp-2002822562.html

В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом

В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом - РИА Новости, 03.03.2025

В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом

Три человека госпитализированы после того, как фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:57:00+03:00

2025-03-03T17:57:00+03:00

2025-03-03T17:57:00+03:00

происшествия

нижегородская область

кулебаки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Три человека госпитализированы после того, как фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, водитель фуры на повороте не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в жилой дом, в котором в этот момент находились четыре человека. "Лишь чудом никто не погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ломовка в Кулебаках. Медицинская помощь потребовалась водителю и двум жителям дома. Они были госпитализированы", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливают в полиции.

https://ria.ru/20250301/dtp-2002452926.html

нижегородская область

кулебаки

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происшествия, нижегородская область, кулебаки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп