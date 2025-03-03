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В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом - РИА Новости, 03.03.2025
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом
Три человека госпитализированы после того, как фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:57:00+03:00
2025-03-03T17:57:00+03:00
2025-03-03T17:57:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Три человека госпитализированы после того, как фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, водитель фуры на повороте не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в жилой дом, в котором в этот момент находились четыре человека. "Лишь чудом никто не погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ломовка в Кулебаках. Медицинская помощь потребовалась водителю и двум жителям дома. Они были госпитализированы", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливают в полиции.
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происшествия, нижегородская область, кулебаки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, Нижегородская область, Кулебаки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом
МЧС: в нижегородском селе Ломовка фура врезалась в жилой дом, трое пострадали