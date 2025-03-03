Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/dtp-2002822562.html
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом - РИА Новости, 03.03.2025
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом
Три человека госпитализированы после того, как фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:57:00+03:00
2025-03-03T17:57:00+03:00
происшествия
нижегородская область
кулебаки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002821381_0:138:960:678_1920x0_80_0_0_751f8f10f957a2719357f31c75bfd2be.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Три человека госпитализированы после того, как фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, водитель фуры на повороте не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в жилой дом, в котором в этот момент находились четыре человека. "Лишь чудом никто не погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ломовка в Кулебаках. Медицинская помощь потребовалась водителю и двум жителям дома. Они были госпитализированы", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливают в полиции.
https://ria.ru/20250301/dtp-2002452926.html
нижегородская область
кулебаки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002821381_0:48:960:768_1920x0_80_0_0_40db87234d40a8bfc89e95cc7d453291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, кулебаки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, Нижегородская область, Кулебаки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом

МЧС: в нижегородском селе Ломовка фура врезалась в жилой дом, трое пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области МЧСФура врезалась в жилой дом в Нижегородской области
Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области МЧС
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Три человека госпитализированы после того, как фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, водитель фуры на повороте не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в жилой дом, в котором в этот момент находились четыре человека.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области МЧСФура врезалась в жилой дом в Нижегородской области
Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области МЧС
Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области
"Лишь чудом никто не погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ломовка в Кулебаках. Медицинская помощь потребовалась водителю и двум жителям дома. Они были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливают в полиции.
Место ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку
1 марта, 14:29
 
ПроисшествияНижегородская областьКулебакиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала