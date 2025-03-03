https://ria.ru/20250303/dtp-2002748505.html

В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети

В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети - РИА Новости, 03.03.2025

В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети

BMW влетела в забор в подмосковной деревне, пострадали водитель и трое детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:41:00+03:00

2025-03-03T13:41:00+03:00

2025-03-03T13:41:00+03:00

щелково

московская область (подмосковье)

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. BMW влетела в забор в подмосковной деревне, пострадали водитель и трое детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло на улице Лесная деревни Супонево городского округа Щелково. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки BMW, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор жилого дома. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легковушки получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - заключили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250302/dtp-2002548009.html

https://ria.ru/20250226/dtp-2001632597.html

щелково

московская область (подмосковье)

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щелково, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)