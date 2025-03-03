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В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети - РИА Новости, 03.03.2025
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13:41 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/dtp-2002748505.html
В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети
В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети - РИА Новости, 03.03.2025
В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети
BMW влетела в забор в подмосковной деревне, пострадали водитель и трое детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:41:00+03:00
2025-03-03T13:41:00+03:00
щелково
московская область (подмосковье)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. BMW влетела в забор в подмосковной деревне, пострадали водитель и трое детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло на улице Лесная деревни Супонево городского округа Щелково. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки BMW, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор жилого дома. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легковушки получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - заключили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250302/dtp-2002548009.html
https://ria.ru/20250226/dtp-2001632597.html
щелково
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щелково, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Щелково, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье BMW врезалась в забор, пострадали дети

МВД РФ: BMW врезалась в забор в Подмосковье, пострадали водитель и трое детей

© Фото : Подмосковная полицияПоследствия ДТП с участием BMW в Щелково
Последствия ДТП с участием BMW в Щелково - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Подмосковная полиция
Последствия ДТП с участием BMW в Щелково
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. BMW влетела в забор в подмосковной деревне, пострадали водитель и трое детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
ДТП произошло на улице Лесная деревни Супонево городского округа Щелково.
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"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки BMW, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор жилого дома. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легковушки получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - заключили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ЩелковоМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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