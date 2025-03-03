https://ria.ru/20250303/drony-2002832177.html

Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами

Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами - РИА Новости, 03.03.2025

Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами

Великобритания должна поставить Украине 5 тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:00:00+03:00

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2025-03-03T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания должна поставить Украине 5 тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. "Партнерство с Украиной... позволит им (Украине - ред.) использовать 1,6 миллиардов фунтов экспортного финансирования Великобритании, чтобы закупить 5 тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте", - заявил он в выступлении перед парламентом. По мнению британского премьера, данное решение "идеально символизирует новую эру". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250303/starmer-2002830574.html

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в мире, украина, великобритания, россия, кир стармер, сергей лавров, нато