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Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:00 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/drony-2002832177.html
Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами
Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами - РИА Новости, 03.03.2025
Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами
Великобритания должна поставить Украине 5 тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:00:00+03:00
2025-03-03T19:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
кир стармер
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания должна поставить Украине 5 тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. "Партнерство с Украиной... позволит им (Украине - ред.) использовать 1,6 миллиардов фунтов экспортного финансирования Великобритании, чтобы закупить 5 тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте", - заявил он в выступлении перед парламентом. По мнению британского премьера, данное решение "идеально символизирует новую эру". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250303/starmer-2002830574.html
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в мире, украина, великобритания, россия, кир стармер, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами

Стармер: Лондон поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами ВС России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания должна поставить Украине 5 тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
"Партнерство с Украиной... позволит им (Украине - ред.) использовать 1,6 миллиардов фунтов экспортного финансирования Великобритании, чтобы закупить 5 тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте", - заявил он в выступлении перед парламентом.
По мнению британского премьера, данное решение "идеально символизирует новую эру".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Британия выступила за отправку военных на Украину
Вчера, 18:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
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