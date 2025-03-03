https://ria.ru/20250303/dron-2002832374.html

В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле

В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле - РИА Новости, 03.03.2025

В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле

Семейная пара ранена в селе Репяховка Краснояружского района при атаке дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:02:00+03:00

2025-03-03T19:02:00+03:00

2025-03-03T19:12:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Семейная пара ранена в селе Репяховка Краснояружского района при атаке дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое: женщина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног и её супруг, получивший осколочное ранение лица. Пострадавших бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.Он добавил, что в селе Мешковое Шебекинского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В хуторе Никольский Борисовского района дрон атаковал здание социального объекта."В Волоконовском районе в результате повторного обстрела села Тишанка в социальном объекте пробита кровля, выбиты окна, а также повреждено подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, частично разрушена хозяйственная постройка во дворе частного домовладения. В селе Борисовка от удара FPV-дрона повреждён коммерческий объект", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250303/vsu-2002662298.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины