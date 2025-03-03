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В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле - РИА Новости, 03.03.2025
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19:02 03.03.2025 (обновлено: 19:12 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/dron-2002832374.html
В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле
В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле - РИА Новости, 03.03.2025
В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле
Семейная пара ранена в селе Репяховка Краснояружского района при атаке дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:02:00+03:00
2025-03-03T19:12:00+03:00
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Семейная пара ранена в селе Репяховка Краснояружского района при атаке дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое: женщина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног и её супруг, получивший осколочное ранение лица. Пострадавших бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.Он добавил, что в селе Мешковое Шебекинского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В хуторе Никольский Борисовского района дрон атаковал здание социального объекта."В Волоконовском районе в результате повторного обстрела села Тишанка в социальном объекте пробита кровля, выбиты окна, а также повреждено подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, частично разрушена хозяйственная постройка во дворе частного домовладения. В селе Борисовка от удара FPV-дрона повреждён коммерческий объект", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250303/vsu-2002662298.html
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белгородская область, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле

Гладков: дрон ВСУ атаковал машину в белгородском селе Репяховка, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Семейная пара ранена в селе Репяховка Краснояружского района при атаке дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое: женщина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног и её супруг, получивший осколочное ранение лица. Пострадавших бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.
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Он добавил, что в селе Мешковое Шебекинского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В хуторе Никольский Борисовского района дрон атаковал здание социального объекта.
"В Волоконовском районе в результате повторного обстрела села Тишанка в социальном объекте пробита кровля, выбиты окна, а также повреждено подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, частично разрушена хозяйственная постройка во дворе частного домовладения. В селе Борисовка от удара FPV-дрона повреждён коммерческий объект", - уточнил глава региона.
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