В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух человек в автомобиле
Гладков: дрон ВСУ атаковал машину в белгородском селе Репяховка, двое пострадали
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Семейная пара ранена в селе Репяховка Краснояружского района при атаке дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое: женщина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног и её супруг, получивший осколочное ранение лица. Пострадавших бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Мешковое Шебекинского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В хуторе Никольский Борисовского района дрон атаковал здание социального объекта.
"В Волоконовском районе в результате повторного обстрела села Тишанка в социальном объекте пробита кровля, выбиты окна, а также повреждено подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, частично разрушена хозяйственная постройка во дворе частного домовладения. В селе Борисовка от удара FPV-дрона повреждён коммерческий объект", - уточнил глава региона.
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