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Доцент Пермского медуниверситета умер во время беседы в вузе

Доцент Пермского медуниверситета умер во время беседы в вузе - РИА Новости, 03.03.2025

Доцент Пермского медуниверситета умер во время беседы в вузе

Доцент кафедры факультетской хирургии Пермского медуниверситета скончался во время беседы в административном корпусе вуза, организовано расследование, сообщает... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:50:00+03:00

2025-03-03T16:50:00+03:00

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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Доцент кафедры факультетской хирургии Пермского медуниверситета скончался во время беседы в административном корпусе вуза, организовано расследование, сообщает региональная инспекция труда. По данным госоргана, утром в понедельник в кабинете административного корпуса медуниверситета 54-летний сотрудник во время беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Приехавшие врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но не смогли. "Организовано расследование смертельного несчастного случая, происшедшего с доцентом кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера", - говорится в сообщении. Сейчас трудовая инспекция формирует комиссию для выяснения обстоятельств и причин инцидента. Специалисты проанализируют документы, связанные с режимом труда и отдыха доцента. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника медицинского вуза. Как сообщили в пресс-службе Пермского медуниверситета, умер потомственный хирург, кандидат медицинских наук Сергей Денисов. Его отец был профессором, заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Научные интересы Денисова были сосредоточены в области эндокринной хирургии. Также он оперировал в центре хирургической гепатологии и эндокринной хирургии, активно сотрудничал с медорганизациями Перми и края.

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