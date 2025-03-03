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Доцент Пермского медуниверситета умер во время беседы в вузе
Доцент Пермского медуниверситета умер во время беседы в вузе - РИА Новости, 03.03.2025
Доцент Пермского медуниверситета умер во время беседы в вузе
Доцент кафедры факультетской хирургии Пермского медуниверситета скончался во время беседы в административном корпусе вуза, организовано расследование, сообщает... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:50:00+03:00
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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Доцент кафедры факультетской хирургии Пермского медуниверситета скончался во время беседы в административном корпусе вуза, организовано расследование, сообщает региональная инспекция труда. По данным госоргана, утром в понедельник в кабинете административного корпуса медуниверситета 54-летний сотрудник во время беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Приехавшие врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но не смогли. "Организовано расследование смертельного несчастного случая, происшедшего с доцентом кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера", - говорится в сообщении. Сейчас трудовая инспекция формирует комиссию для выяснения обстоятельств и причин инцидента. Специалисты проанализируют документы, связанные с режимом труда и отдыха доцента. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника медицинского вуза. Как сообщили в пресс-службе Пермского медуниверситета, умер потомственный хирург, кандидат медицинских наук Сергей Денисов. Его отец был профессором, заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Научные интересы Денисова были сосредоточены в области эндокринной хирургии. Также он оперировал в центре хирургической гепатологии и эндокринной хирургии, активно сотрудничал с медорганизациями Перми и края.
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пермь, общество
Доцент Пермского медуниверситета умер во время беседы в вузе
После смерти доцента медицинского вуза в Перми организовано расследование
ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Доцент кафедры факультетской хирургии Пермского медуниверситета скончался во время беседы в административном корпусе вуза, организовано расследование, сообщает региональная инспекция труда.
По данным госоргана, утром в понедельник в кабинете административного корпуса медуниверситета 54-летний сотрудник во время беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Приехавшие врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но не смогли.
«
"Организовано расследование смертельного несчастного случая, происшедшего с доцентом кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера", - говорится в сообщении.
Сейчас трудовая инспекция формирует комиссию для выяснения обстоятельств и причин инцидента. Специалисты проанализируют документы, связанные с режимом труда и отдыха доцента. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника медицинского вуза.
Как сообщили в пресс-службе Пермского медуниверситета, умер потомственный хирург, кандидат медицинских наук Сергей Денисов. Его отец был профессором, заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Научные интересы Денисова были сосредоточены в области эндокринной хирургии. Также он оперировал в центре хирургической гепатологии и эндокринной хирургии, активно сотрудничал с медорганизациями Перми
и края.