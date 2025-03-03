https://ria.ru/20250303/doroga-2002746028.html

Новая канатная дорога заработала на "Горе Соболиной" в Иркутской области

Новая канатная дорога заработала на "Горе Соболиной" в Иркутской области - РИА Новости, 03.03.2025

Новая канатная дорога заработала на "Горе Соболиной" в Иркутской области

Новая канатная дорога кресельного типа начала работу на "Горе Соболиной" в Байкальске Иркутской области, она поднимает посетителей горнолыжного курорта на... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:29:00+03:00

2025-03-03T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.Новая канатная дорога кресельного типа начала работу на "Горе Соболиной" в Байкальске Иркутской области, она поднимает посетителей горнолыжного курорта на высоту 1004 метра, сообщает пресс-служба компании "Гранд Байкал".Торжественное открытие состоялось на склонах "Горы Соболиной". Проект реализован в рамках выполнения поручений президента России по развитию туристической инфраструктуры и созданию всесезонных курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".Новая канатная дорога стала ключевым элементом модернизации курорта "Гора Соболиная", который является резидентом особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала". Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда рублей, включая проектирование, закупку оборудования, транспортировку и строительные работы. Деньги из собственных средств выделил промышленник и меценат Олег Дерипаска."В 2022 году была начата работа, в 2023 году подписано соглашение. И вот сегодня мы с вами стоим у открытия официального новой канатной дороги, которая будет привлекать гостей региона и показывать, насколько мы замечательны, интересны, причем круглогодично", - отметила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.Изначально проект предполагал использование австрийского оборудования, однако из-за санкций компания переориентировалась на сотрудничество с китайскими поставщиками. Срок изготовления оборудования составил семь месяцев, а транспортировка из городов Тяньцзинь и Баодин в Байкальск осуществлялась с апреля по ноябрь 2024 года. После завершения строительства, комплексных испытаний и пуско-наладочных работ канатная дорога была введена в коммерческую эксплуатацию в феврале 2025 года."Сегодня большой праздник не только для любителей горнолыжного спорта, но и для всех тех, кто любит путешествовать по Байкалу, потому что наша новая канатная дорога открывает возможность знакомиться с горами Хамар-Дабана и в летний период. Мы долго к этому шли, и я сегодня хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте. Это свершение открывает возможность для развития туризма на Южном Байкале, и я думаю, послужит дополнительным стимулом для привлечения инвестиций и строительства инфраструктуры в этой территории", – сказал директор ООО "Гранд Байкал" Виктор Григоров на церемонии открытия.Новая канатная дорога представляет собой скоростной подъемник, оснащенный защитными колпаками на каждом кресле. Основные характеристики: скорость подъема — пять метров в секунду, время подъема — семь минут до высоты 1040 метров, пропускная способность — до 2 тысяч человек в час, количество кресел — 84 шестиместных кресла. Защитные колпаки обеспечивают комфортную поездку в любых погодных условиях."Тот объект, который мы сегодня открываем, на мой взгляд, это социальный проект. Трудно просчитать, когда новый подъемник себя окупит, но он построен осознанно для развития нашей территории. Я всех поздравляю с этим праздником!" - отметил глава администрации города Байкальска Василий Темгеневский.Введение новой канатной дороги повысит комфорт пользования курортом: уменьшит время ожидания в очередях благодаря высокой пропускной способности, сократит время подъема на гору с 30 до семи минут и защитит от осадков и ветра благодаря современным технологиям.

https://ria.ru/20250203/gornolyzhniki-1761846871.html

https://ria.ru/20241228/puteshestviya-1985801986.html

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иркутская область, байкальск, россия, горнолыжный курорт, эн+ (en+ group)